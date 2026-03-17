Dava Torres, capitán del Liceo: "Ojalá celebremos otro título con César, Martín y todos los que llevamos tanto tiempo en este barco"

Lleva varias jornadas sin poder jugar con el Liceo. ¿Cómo se encuentra?

Tuve una microrrotura antes del partido contra el Reus. Tuve que cumplir los plazos que tocan con esta lesión y desde ese día, obviamente, estuve centrado en la Copa. El calendario así lo pedía. Ahora ya estamos en esta semana y estoy intentando ponerme a punto. Tengo muchas ganas de llegar en plena forma.

¿Confirma que estará totalmente disponible para jugar ante el Alcoi los cuartos de final?

Sí, la idea es estar ya disponible para el viernes.

¿Cómo ha gestionado la frustración de ver a sus compañeros desde la barrera durante un calendario tan complicado?

Fue difícil. Siempre cuesta, además, tuve que verlos todos por televisión. El de Reus y el de Sporting se jugaron fuera y el otro día tuve una gastroenteritis y no pude venir al Palacio, se me juntó un poco todo. Si verlo desde fuera es difícil, desde la pantalla, más. Mis compañeros hicieron un esfuerzo en unos partidos con un desgaste físico muy grande. Creo que aguantaron muy bien el tipo, así que quiero felicitarles, pero reconozco que sí fue complicado para mí. Cuesta no estar con ellos en partidos como estos.

Varios empates seguidos, pero el equipo se muestra como una roca y hace lo imposible para seguir sin perder. ¿Ve el vaso medio lleno tras estos encuentros?

Lo veo totalmente lleno, no solo a la mitad. Los resultados, a nivel clasificatorio, no han sido negativos y se dieron ante rivales difíciles. Conseguimos mantener las distancias en la liga y seguimos en el mismo puesto en la Champions, con lo cual creo que el vaso debe estar lleno. El equipo ha demostrado ese gen competitivo y esas ganas de dar el máximo, esté quien esté en la pista. Tenemos confianza plena en todos los compañeros Es bonito ver cómo otros jugadores, como Tombita, que quizás no ha tenido tan protagonismo, a la mínima que salen demuestran su valía. Llegamos a la Copa como un equipo muy fuerte y en el que todos estamos aportando.

César Carballeira y Dava Torres celebran uno de los tantos de la tarde contra el Cerdanyola. / | Mariona Cañabate Sianes

Tombita y Jacobo Copa arrinconaron al Sporting la semana pasada. ¿Le enorgullece como capitán ver que responden de esa manera en partidos tan exigentes?

Por supuesto. A nosotros nos sorprende menos porque les conocemos. Sabemos cómo están en la pista y cuál es su nivel en los entrenamientos, así que tenemos confianza plena en ellos. Así fue que Juan quiso ponerlos de titulares. Todos podemos estar en cualquier puesto, demostramos que estamos preparados para competir cuando el entrenador nos lo requiere. Como compañero, es reconfortante ver que, los que a veces no tienen tanto protagonismo, responden cuando tienen esas oportunidades. Es algo muy positivo para todos y les felicito para que sigan así.

Ilusión por la Copa del Rey

Ahora empieza el tramo decisivo de la temporada y lo hace, esta semana, con la Copa del Rey. ¿Es el título más bonito que se puede ganar en hockey sobre patines en España?

Es una competición preciosa. Todos los equipos y jugadores que participamos así lo decimos. Es algo muy bonito y vamos con plena ilusión. Llegamos como líderes de la liga y vamos con mucho respeto, pero al mismo tiempo tenemos confianza de poder hacer un buen papel. Estamos convencidos de que, si llegamos allí y mostramos una buena versión de nosotros mismos, tendremos posibilidades de volver con el título.

El año pasado cayeron en aquella semifinal contra el Reus. ¿Ganas de resarcirse?

Realmente, la Copa es una competición muy igualada. La mayoría de los partidos se definen por pocos goles. Los equipos eliminados, seguramente tuvieron opciones de ganar los partidos en los que cayeron. Por supuesto que tenemos ganas de hacer una buena versión, de intentar ir pasando fase a fase. Primero nos toca el Alcoi, que es un equipo difícil, con grandes jugadores y con un muy buen portero. Va a ser un hueso muy duro de roer. Vamos con la mentalidad puesta en el viernes y en ganar ese partido, que es lo único que podemos hacer. Después, si tenemos suerte de ir avanzando, vendrán más partidos, pero tenemos la cabeza puesta solo en el Alcoi.

Para alzar el título harían falta tres partidos en tres días. Esa rotación y esa confianza en todo el plantel debe ser clave.

Es una competición muy exigente a nivel físico y hay que estar bien. Tenemos una plantilla amplia y el protagonismo reciente de los chavales va a venir muy bien en los minutos que tengan en la pista. Por supuesto, los equipos que tienen más rotación tienen esa ventaja física. En nuestro caso, somos un equipo largo y debemos hacerlo valer.

¿Siente las sensaciones que pudo percibir en años anteriores en los que el equipo alzó títulos a final de curso?

Sí que se respira algo, sería raro que dijese lo contrario. Estamos primeros en liga, segundos en el grupo de Champions, pero no hemos conseguido nada todavía. Nadie gana la Copa del Rey antes de jugarla o la OK Liga antes de terminarla. Estamos bien colocados para el tramo donde se deciden las cosas. Tiene buena pinta, pero no hay nada hecho. ¿Esta semana se respiran opciones de título? Sí, se respiran opciones de competirlo, que es lo primero que debemos hacer. Para ello hay que llegar a las finales.

Un proyecto de presente y futuro

¿Le ilusiona celebrar un título más junto a César Carballeira?

Sí, por supuesto. Con César y con todos los demás compañeros. Celebrar un título con el Liceo se vive de una manera muy especial. Desde luego, es algo por lo que luchamos y entrenamos cada día. Ojalá podamos otro título con César, con Martín [Rodríguez] y con absolutamente todos los que llevamos tanto tiempo en este barco. Ojalá podamos hacerlo así.

¿Confía en que esos adioses no impliquen un final de ciclo y que el Liceo continúa con un proyecto sólido en las próximas temporadas?

El club está dejando claro que apuesta por este proyecto, que es sólido. Habrá altas y bajas, como otros años, pero el proyecto deportivo va a permanecer y será bueno para el Liceo. Al año siguiente de ganar la última liga, llegamos a tres finales. A veces, los cambios de ciclo en el Liceo son un poco jodidos porque, si no vienen con títulos, parece que son malos años. Pero, desde entonces, no hemos tenido ningún año sin finales, por ponerlo en perspectiva. Las bajadas de ciclo son muy exigentes. Hace tiempo que no ganamos un título, pero también hay que valorar que el club, cuando termina ciclos ganadores, queda segundo o tercero.

¿Refuerza, precisamente, la imagen de un equipo que no se conforma mirar a las vitrinas y al pasado?

Siempre queremos dar un paso más, y eso es un título. Pero, cuando no lo es, tenemos que pelearlos. No se nos puede reprochar que peleamos cada año todo lo que podemos y un poco más. El club está haciendo un trabajo muy bueno para mantener un ciclo competitivo durante los próximos años.

¿Qué importancia tendrá sentir el verdiblanco en las gradas de Sant Sadurní?

Este año se está viendo una respuesta increíble del público, también creo que es por el esfuerzo del club. He visto la promoción en la cervecería de Estrella Galicia para que puedan ver los partidos allí, que es un plan muy chulo. Cada vez que viajamos fuera tenemos gente y seguro que allí tendremos gente de verde. En la grada notamos mucho su apoyo y se lo agradecemos. A los que vayan allí, los escucharemos de cerca y, a los que estén en A Coruña, los escucharemos también, un poco más lejos.