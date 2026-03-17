El exliceísta Pablo Álvarez cuelga los patines

Hace unos meses hizo público que dejaba el FC Barcelona a 30 junio y los rumores de nuevos destinos se multiplicaron, pero ahora el exliceísta Pablo Álvarez confirma que cuelga los patines a final de temporada para dejar la práctica del hockey al más alto nivel. El argentino de San Juan, de 40 años, sigue siendo un goleador consumado con casi dos décadas de trayectoria entre España y Portugal al más al nivel, pero ahora, a las puertas del inicio de la fase final de la Copa del Rey, le toca dar un paso al lado. "Es momento de dedicarme a otras cosas, de recuperar tiempo perdido y de volver a mi país para estar con los míos", apuntó en una entrevista concedida a los medios oficiales del Barcelona.

Álvarez llegó a A Coruña siendo un adolescente y estuvo siendo temporadas en el Liceo, aunque en la primera se adaptó en el equipo júnior. Su crecimiento fue exponencial hasta que en 2011 se marchó al Barcelona en el que estuvo una década antes de marcharse al Benfica y regresar al Palau. Con el Liceo marcó 229 goles, uno de los grandes artilleros de su historia. En el Palacio ganó una Copa de Europa y una CERS.

El argentino aún se puede encontrar con el Liceo esta temporada en una hipotética final de la Copa del Rey, ya que el sorteo les ha alejado. También en el play off por el título. Ambos clubes son ahora mismo primero y segundo en la tabla a pocas jornadas de que acabe la liga regular. También en Final a 8 de la Champions. El equipo culé ya está clasificado, el coruñés pelea en el grupo de la muerte.

Pablo Álvarez, en uno de sus primeros partidos con el Liceo. / JUAN VARELA

El argentino calificó su decisión como "muy difícil", especialmente porque se siente en plena forma física. Explicó que tomó la decisión hace un par de semanas para dedicarse a "otras cosas, recuperar tiempo perdido con la familia" y regresar a su país para estar con los suyos.

El argentino debutó en 2001 en su país natal antes de dar el salto a la OK Liga en 2005 con el Liceo. Tras siete temporadas en Galicia (2004/05-2010/11), llegó por primera vez al Barça (2011-2021), donde conquistó 31 títulos.

Después vivió una etapa de tres temporadas en el Benfica (2021-2024) y regresó al Barça en julio de 2024, club que define como "un sueño cumplido", donde ha alcanzado la cifra de 600 goles y ha recibido distinciones individuales como cuatro Bolas de Oro (premio al máximo goleador de una temporada) y el trofeo al jugador más valorado de la Copa de 2016.

Álvarez pondrá así fin a una carrera que él mismo define como "afortunada", marcada por un total de 43 títulos, entre ellos cuatro 'Champions' y diez OK Ligas, logrados a lo largo de 25 temporadas, cifra que aún podría aumentar antes de que concluya el presente curso.

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El argentino aseguró, además, que más allá de "disfrutar de los últimos meses sobre la pista", intentará aportar todo lo posible para que el Barça pueda pelear por los tres títulos que le restan: la Copa del Rey, la OK Liga y la Liga de Campeones.