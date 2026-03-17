Motociclismo
Marc Márquez brinda con Estrella Galicia en la previa del Gran Premio de Brasil
La cervecera coruñesa patrocina la carrera de este fin de semana en el circuito internacional Ayrton Senna
El Mundial de MotoGP vuelve este fin de semana a Brasil por primera vez en más de dos décadas y Estrella Galicia, patrocinador del Gran Premio, espera una gran fiesta para la afición brasileña. Marc Márquez, el vigente campeón del mundo, y Diogo Moreira, rookie tras reinar en Moto2 la temporada pasada, brindaron con la cervecera coruñesa antes de salir a la pista en el autódromo Ayrton Senna.
«Ha sido llegar a Brasil y se percibe claramente la ilusión que rodea a este evento. Volver a MotoGP en Brasil después de tantos años es algo muy positivo para el campeonato y para todos los aficionados», reflexionó Marc Márquez en el evento que organizó la marca cervecera antes del Gran Premio. Para el piloto brasileño Diogo Moreira fue, también, una larga espera. «Desde pequeño soñaba con competir en casa pilotando en MotoGP y, poder hacerlo realidad esta temporada, es increíble», reconoció.
«Cuando empezamos a apoyar a pilotos desconocidos, que entonces eran niños con un talento enrome, fuimos creciendo con ellos como empresa. Hoy, esos niños son campeones y nuestra compañía, una cervecera global reconocida. Pero ambos seguimos juntos, compartiendo valores», señaló Ramón Ongil, responsable global de patrocinios deportivos de Estrella Galicia.
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