Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autobuses de A Coruña en las montañas del CáucasoArquitectura coruñesa con IAJubilación tras medio siglo en GadisaDavid Mella, baja de larga duraciónEl Leyma pierde a Dino Radoncic
instagramlinkedin

Esgrima

100Tolos se hace valer en el ranking nacional

Consiguió la segunda posición en Ciudad Real

Los integrantes de 100Tolos, en Ciudad Real.

Los integrantes de 100Tolos, en Ciudad Real. / LOC

RAC

A Coruña

El Club 100Tolos de esgrima firmó este fin de semana una buena actuación en el ranking nacional para menores de 15 y 13 años en Ciudad Real. Se adjudicó la segunda posición de la general en una cita en la que Ángel Rivas se llevó el oro en la competición de menores de quince años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents