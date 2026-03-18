Bolboretas arranca la temporada en Sevilla

Bolboretas A Coruña Dragon Boat BCS arranca este fin de semana su temporada de competición. La asociación, que integran medio centenar de pacientes de cáncer de mama, participa en el CEAR de La Cartuja, en Sevilla, en el Campeonato de España de 2.000 metros de barco dragón. En total se darán cita un millar de deportistas y más de 160 embarcaciones en la capital hispalense.

El conjunto coruñés inicia el curso con ilusión y con fuerzas renovadas. Participará con varias tripulaciones en las diferentes categorías de la competición en Sevilla con el objetivo de sumar buenos resultados a su palmarés. Más allá de los tiempos en las regatas, la agrupación continúa su crecimiento en visibilidad y en número de integrantes. Suman ya 20 palistas supervivientes de cáncer de mama y podrán participar en la categoría DB22.