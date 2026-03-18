Carles Marco, entrenador del Leyma: "Vamos a hacer todo lo posible para darle alegrías a Dino Radoncic"

El Leyma Coruña afronta este viernes (20.30 horas) contra el Tizona un partido clave para enderezar el rumbo tras la derrota de la pasada semana en Palencia y lo hace consciente de que no podrá disponer de Dino Radoncic en lo que resta de temporada por una trombosis. "Dino estaba haciendo una muy buena temporada. Había encajado como un guante en el club, en la ciudad y entre nosotros, estaba siendo más maduro que nunca. Seguirá aquí recuperándose. Estamos con él, pero es una putada para el jugador", reconoció Carles Marco en la sala de prensa del Coliseum, donde reconoció el "cambio extraordinario de chip" del montenegrino desde que llegó a A Coruña en la primera vuelta.

Es una baja muy sensible de un jugador capital en el esquema del entrenador catalán, pero apela al sacrificio del resto de la plantilla para salir adelante. "Estamos con él para lo que necesite y vamos a hacer todo lo posible para darle alegrías porque él nos va a estar ayudando ahora desde el banquillo", apuntó el técnico.

Reconoce que habrá jugadores que "jugarán un poquito más" para ajustar la rotación, pero el mercado es una opción muy real. "Siempre estamos abiertos a mirar cosas y no va a ser menos ahora. Con otras circunstancias no se puede fichar a determinados jugadores y tenemos una fecha tope. Trabajaremos, pero ahora nosotros nos centramos en los que estamos para el partido contra el Tizona", adelantó.

Recuperar sensaciones

"Palencia jugó mejor que nosotros", reconoció sin tapujos un Carles Marco que solo piensa mejorar la imagen de su equipo y mostrar un mejor juego delante de la afición naranja este viernes. "Nosotros queremos recuperar sensaciones, pero seguramente el Tizona también, porque llevan unos cuantos partidos perdidos. Espero un partido muy difícil porque ya todos los equipos se juegan mucho", analizó. Pretende que su equipo "vuela a tener esa chispa" perdida en los últimos compromisos.

Apeló a la fuerza de la marea naranja. "Tenemos que responsabilizarnos. Viene gente a vernos y tenemos que estar mejor en muchas cosas del juego. En las tácticas y en las que no son tácticas: esfuerzo, energía y agresividad", advirtió a sus pupilos. Confirmó que esta semana, después de los tres encuentros que disputaron en la anterior, les ha servido para trabajar en mejores condiciones, aunque no con todos los jugadores disponibles.

Enfrente estará un Tizona que, pese a marchar en la zona baja de la tabla, ya apeó al Leyma de la Copa España en noviembre. "Son un equipo con muy buenos jugadores y han jugado bien en determinados momentos, pero no están siendo consistentes. Tenemos que intentar que no lo sean los 40 minutos porque, si no, vamos a tener problemas", indicó Carles Marco.

Presión del Obradoiro

Aunque el Leyma sigue líder en solitario de la Primera FEB, ya no es el único equipo que depende de sí mismo para sellar el ascenso directo. El Obradoiro tiene también ese privilegio, pero Carles Marco rechaza la presión que eso pueda suponer. "No sentimos nerviosismo. Estamos haciendo una muy buena temporada, con solo dos derrotas. Tenemos que gestionar que no jugamos un buen partido, que perdimos y que tenemos que jugar mejor y competir para ganar delante de nuestros aficionados", reflexionó.

El técnico reconoce la "temporada magnífica" del equipo compostelano, pero se centra en el camino de su equipo sin pensar en los demás. "Hay que seguir compitiendo y no retroceder como el otro día", añadió.