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Taekwondo

Erea Rábade, del JFR, oro cadete en el Open de los Países Bajos

Se impuso en la categoría de -44 kilos

Erea Rábade, con su medalla en los Países Bajos.

Erea Rábade, con su medalla en los Países Bajos. / LOC

RAC

A Coruña

La taekwondista coruñesa Erea Rábade se colgó la medalla de oro en el Open de los Países Bajos de taekwondo el pasado fin de semana. La deportista del gimnasio JFR fue la mejor en la categoría de -44 kilos de peso en edad cadete y dejó bien alto el pabellón de resultados del taekwondo coruñés en Eindhoven.

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