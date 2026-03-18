Taekwondo
Erea Rábade, del JFR, oro cadete en el Open de los Países Bajos
Se impuso en la categoría de -44 kilos
A Coruña
La taekwondista coruñesa Erea Rábade se colgó la medalla de oro en el Open de los Países Bajos de taekwondo el pasado fin de semana. La deportista del gimnasio JFR fue la mejor en la categoría de -44 kilos de peso en edad cadete y dejó bien alto el pabellón de resultados del taekwondo coruñés en Eindhoven.
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