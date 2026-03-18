El Leyma Coruña pierde a Dino Radoncic toda la temporada por una trombosis

Dino Radoncic no volverá a jugar más esta temporada con el Leyma Coruña. El conjunto naranja confirmó este miércoles que el alapívot montenegrino sufre una trombosis venosa profunda que requerirá un tiempo estima de recuperación de doce semanas, unos cuatro meses. No podrá jugar, por tanto, en ninguna de las nueve jornadas que restan para el final de la temporada regular en Primera FEB. Tampoco llegaría a tiempo para un hipotético play off de ascenso en junio.

El jugador se sometió a pruebas bajo la tutela del doctor Carlos Lariño en el Hospital Quironsalud de A Coruña, en las que se determinó que sufre una trombosis. La recomendación médica pasa por mantenerse totalmente alejado de la competición durante el periodo que dure el tratamiento para garantizar su recuperación completa.

Radoncic llegó al conjunto coruñés con la liga ya empezada y tras la salida de Yoanki Mencía. Con pasado en la ACB, llegó tras conseguir el año pasado el ascenso a la máxima categoría con el Betis. Sin cristalizar la plaza de los sevillanos en la élite, quedó sin equipo hasta que reforzó la plantilla de Carles Marco. Desde su llegada, se asentó como un interior clave. Se ganó la titularidad de forma indiscutible y fue un seguro de vida en el juego interior del equipo en su pugna por liderar con mano de hierro la tabla clasificatoria.

Mercado de fichajes

La baja de Radoncic es un golpe muy duro a la plantilla naranja. Carles Marco pierde a su alapívot titular y, aunque tiene recursos en la pintura para capear el temporal, al menos de forma temporal, el club estudia acudir al mercado para cubrir el hueco que deja el montenegrino. "La dirección deportiva de la entidad naranja está evaluando las diversas opciones que ofrece el mercado con el objetivo de incorporar un perfil que supla la ausencia del jugador en lo que resta de temporada", apunta el comunicado oficial del Leyma Coruña.

De cara al partido de este viernes (20.30 horas) en Coliseum contra el Tizona, el técnico de Badalona tiene a su disposición a Ilimane Diop, Abdou Thiam, Mus Barro, Jacobo Díaz y Danilo Brnovic para cubrir esa demarcación. Macachi Braz, que también ejerce de alapívot, es otra posibilidad, pero sus minutos esta temporada han sido muy escasos.

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En caso de incorporar a otro jugar, sería la tercera operación a mitad de este curso, y todas centradas en el juego interior. El propio Radoncic fue el primero en llegar. Mus Barro se incorporó procedente de la liga mexicana en diciembre para apuntalar la posición de pívot. Ahora, la dirección deportiva de Charlie Uzal peina el mercado para encontrar un recambio cuanto antes y afrontar el tramo decisivo de la temporada con las mayores garantías posibles tras perder al jugador montenegrino.