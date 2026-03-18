El Liceo y la Copa del Rey, una historia de amor y odio

El Liceo se lanza este fin de semana a la aventura de la Copa del Rey en Sant Sadurní d'Anoia. El torneo arranca este jueves, con los dos primeros emparejamientos de cuartos de final (Calafell-Reus a las 18.15 horas y Barcelona-Noia a las 20.45), pero el conjunto colegial no entrará en acción hasta este viernes a las 21.30 horas, cuando arrancará su partido contra el Alcoi. Será una edición más en la que el conjunto colegial tratará de engrosar sus vitrinas con un trofeo que tantos momentos de gloria le ha dado. No obstante, es, también un título que le ha sido esquivo y cruel en los últimos 20 años.

A Coruña presume de contar con once Copas del Rey en su palmarés y, descontando la que conquistó el Dominicos en 1990, diez de ellas le pertenecen al equipo verdiblanco. Solo el Barça, con 26, y el Espanyol, con once, le superan en el palmarés histórico de esta competición. Los pericos tiene la salvedad de haber alzado la última hace ya más de 60 años, en 1962, cuando los colegiales todavía no habían nacido. Ahora, el Liceo está a un entorchado de empatar en la segunda plaza histórica, pero para ello deberán ganar tres partidos en tres días este fin de semana. Una misión exigente a nivel físico y con pocos precedentes de éxito en este siglo.

La era dorada de los años 80 y 90 vio al Liceo y a la ciudad festejar casi cada año un éxito, entre ligas, Champions y Copas del Rey. Sin embargo, la relación con el torneo del KO se torció en los últimos 30 años. Tras encadenar tres títulos consecutivos, entre 1995 y 1997, los colegiales tuvieron que esperar hasta 2004 para alzar su novena corona. Fue en Jerez de la Frontera, en una edición en la que superó al Vic en cuartos, apeó al Barcelona en la tanda de penaltis en semifinales y derrotó 2-0 en la final al Igualada con un doblete de Jordi Bargalló.

Una larga espera

Tuvieron que pasar casi 20 años para volver a ver al Liceo alzar una Copa del Rey. No pudo defender el título en 2005, al no clasificarse entre los ocho primeros al final de la primera vuelta, y tampoco compareció un año más tarde, en 2006. Regresó en 2006 y volvió a encadenar presencias, aunque siempre se vio privado de la final. La más dolorosa, la de 2009, en la que ejerció como anfitrión en el Palacio de Riazor. Goleó 6-3 al Igualada en cuartos de final, pero cayó a manos del Vic (2-1) en semifinales. El gol de Pablo Álvarez no fue suficiente para impedir que los catalanes, con un gol en el último minuto, pasasen a la final, en la que se impusieron 2-1 al Barça para llevarse el trofeo de A Coruña.

Josep Lamas busca un hueco para disparar en la semifinal de la Copa del Rey de 2009 ante el Vic en el Palacio de Riazor. / Juan Varela

Ni siquiera en los años de las últimas Champions, o en el doblete con la OK Liga. La Copa del Rey se mantuvo esquiva para un Liceo que no dejaba de mostrarse competitivo en todas las demás competiciones en las que presentaba su candidatura a ganar. La de 2018, en Lloret de Mar, fue la primera edición en 14 años en la que los colegiales llegaron a la final, tras la conquistada en 2004. Se quedaron con la miel en los labios al caer (2-1) contra el Barça. Los goles de Pau Bargalló y Sergi Panadero nada más iniciar el segundo tiempo pusieron la final muy cuesta arriba y el gol de Carlo di Benedetto fue insuficiente para conseguir la remontada.

La décima

Fue, no obstante, el estímulo necesario para un Liceo que, desde entonces, comenzó a encadenar finales. En 2019, en Reus, volvió a perder (4-1) contra el Barça, pero en 2021, tras la cancelación de la edición de 2020 por la pandemia, se llevó el gato al agua en casa. El Palacio de Riazor vio a los de Juan Copa imponerse 3-2 a los azulgranas con un doblete de Jordi Adroher y un tanto de César Carballeira.

Falló a su cita con la final en 2022, volvió a caer contra el Barça en 2023 y 2024, tras una primera vuelta mala y lastrado por las lesiones, se quedó sin billete para la cita de Calafell. Regresó el año pasado y cayó a manos de un Reus que tuvo a Martí Casas en estado de gracia durante todo el torneo. Alegrías y frustraciones con un torneo que ha dejado tantas alegrías como frustraciones en el Liceo.