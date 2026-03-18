Tres leyendas en las vitrinas del deporte de A Coruña

Logo y organizadores, patrocinadores y colaboradores de la Gala del Deporte. / LOC

La octava edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca se celebra el próximo jueves 26 de marzo a las 20.00 horas en el Centro Sociocultural Ágora, ya está a la vuelta de la esquina. La gran velada del deporte coruñés, que organiza LA OPINIÓN junto al Concello de A Coruña con el patrocinio de Vegalsa y la colaboración de HM Hospitales, Tranvías Coruña y Coca Cola, reconoce un año más a los deportistas, entrenadores, árbitros y entidades que lucen con orgullo el nombre de la ciudad en lo más alto de sus diferentes disciplinas. Es, también, un escenario en el recordar a las leyendas que abrieron caminos y engrosaron las vitrinas del deporte de la ciudad con el Premio Leyenda. En esta ocasión lo reciben el exentrenador del Liceo y el Dominicos Carlos Gil, el expresidente del Deportivo y el Liceo Augusto César Lendoiro y la excampeona de España de bádminton Margarita Miguélez.

Al repasar la ilustre historia del hockey sobre patines coruñés es imposible omitir el nombre de Carlos Gil. Nacido en Argentina en 1952, se asentó como un coruñés más de adopción cuando aterrizó en el Liceo a mediados de la década de 1970. Primero se ganó un hueco en la historia como jugador al ascender a la máxima categoría en 1979. Estrenó las vitrinas del conjunto colegial con la Copa de la CERS y la Copa del Rey de 1982 y la Liga de 1983.

Carlos Gil instruye a sus jugadores en un tiempo muerto en 2016. / Víctor Echave

Cuando pasó a los banquillos, su leyenda creció a niveles estratosféricos. Dirigió 20 temporadas al Liceo entre 1983 y 2017, repartidas en cuatro etapas diferentes. En todas ellas dio motivos para festejar a la ciudad. Conquistó tres Champions, una Copa de la CERS, una Recopa de Europa, tres Intercontinentales, una liga, cinco Copas del Rey y una Supercopa de España. También se convirtió en un icono del Dominicos. Dirigió al equipo de la Ciudad Vieja entre 1988 y 1992 y conquistó con ellos la Copa del Rey de 1990.

Del hockey al fútbol

Augusto César Lendoiro comenzó a escribir su nombre en la historia del deporte coruñés con la fundación del Ural Club de Fútbol en la década de 1960. Prosiguió como presidente del Liceo en los inicios y en los años dorados entre los 80 y 90, en los que coincidió, precisamente, con Carlos Gil. El de Corcubión no solo dirigió al conjunto de hockey sobre patines, sino que asumió el reto de tomar las riendas del Deportivo en Segunda en 1988. El club se encontraba en una grave crisis económica y sobre él acechaban el fantasma de un nuevo descenso a Segunda B, en medio de la longa noite de pedra lejos de Primera División.

Augusto César Lendoiro festeja el título de Liga de 2000 en el balcón del Ayuntamiento de A Coruña / EFE

Con Lendoiro al mando, Arsenio Iglesias en el banquillo y leyendas como Fran, José Ramón, Martín Lasarte o Miroslav Djukic, el equipo consiguió su ansiado regreso a la élite en 1991. Fue el inicio de una era de ensueño en la que A Coruña festejó dos Copas del Rey, una Liga, tres Supercopas y vivió noches mágicas de Champions en Milán, Múnich o Manchester.

Pionera de la raqueta

Al tiempo que la ciudad latía con el fútbol y con el hockey sobre patines, Margarita Miguélez se convirtió en una pionera histórica para el bádminton coruñés y español. La jugadora del Club del Mar de San Amaro, fallecida en mayo de 2025, conquistó cinco campeonatos y dos subcampeonatos de España en una disciplina que todavía estaba emergiendo a comienzos de la década de 1980.

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Margarita Miguélez, en un partido. / Cedida

Formó con Aida Carballal una dupla que abrió camino, también, en competiciones internacionales. La competencia era feroz, frente a representantes de otros países con más años de experiencia en la modalidad, pero no desistieron hasta equipararse a ellas. La realidad de compaginar el deporte y la vida cotidiana la obligó a dejar la raqueta con 27 años, aunque nunca dejó de seguir desde la distancia los éxitos de las jugadoras que siguieron sus pasos, como Carolina Marín.