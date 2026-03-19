El Alcoi, primer escollo de un Liceo que mira a la Copa con los ojos brillantes

Poco más de mil kilómetros separan el Palacio de los Deportes de Riazor, en A Coruña, del Ateneu de Sant Sadurní d’Anoia que este fin de semana acoge la Copa del Rey de hockey sobre patines. Uno, el escenario en el que el Liceo levantó su último torneo del KO, en 2021. El otro, la plaza en la que intentará sumar la undécima a sus vitrinas, en un curso en el que el conjunto de Juan Copa se permite, por méritos propios, soñar a lo grande con todo y contra todos. Este viernes, los verdiblancos se estrenan en el último compromiso de los cuartos de final frente al PAS Alcoi (21.30 horas, okliga.tv y RTVE Play), un rival correoso y que, a partido único, tratará de tumbar al gigante coruñés.

La escuadra colegial aterriza en Sant Sadruní con los ojos brillantes. «Vamos con mucho respeto, pero al mismo tiempo tenemos confianza de poder hacer un buen papel. Estamos convencidos de que, si mostramos una buena versión de nosotros mismos, tendremos posibilidades de volver con el título», señalaba esta semana Dava Torres, capitán liceísta, en una entrevista en LA OPINIÓN. Las ganas de revalidar un trofeo que en lo que va de siglo solo han alzado dos veces son evidentes y se palpan en el ambiente, pero la expedición liceísta también es plenamente consciente de que el camino copero es tan corto como exigente y, si no es capaz de superar al Alcoi, todas sus esperanzas se esfumarán en un instante.

Por ello, desde el vestuario se insiste, una y otra vez, en la importancia capital del primer duelo contra los alicantinos. «Es un equipo difícil, con grandes jugadores y con un muy buen portero. Va a ser un hueso muy duro de roer. Vamos con la mentalidad puesta en ganar ese partido, que es lo único que podemos hacer. Después, si tenemos suerte de ir avanzando, vendrán más partidos, pero tenemos la cabeza puesta solo en el Alcoi», afirmó Torres.

Tombita trata de superar a un rival en el Liceo-Igualada. / CASTELEIRO

Un Alcoi «muy copero»

Las palabras del capitán liceísta son un eco de lo que su entrenador, Juan Copa, expresó en LA OPINIÓN a principios de marzo. «Si nos va mal contra ellos y nos eliminan, ya no habrá más partidos», advirtió el técnico coruñés, que definió entonces a su rival como «un equipo muy copero» que desembarca en el Ateneu «con poco que perder y mucho que ganar».

El Alcoi, dirigido por Lorenzo Pascual, no termina de encontrar la regularidad en la OK Liga (ahora mismo es noveno con 27 puntos, a dos de las plazas de play off por el título) y fue el último de los ocho contendientes en sellar su billete para Sant Sadurní. Pero logró colarse después de una primera vuelta en la que rubricó 4 victorias, 3 empates y seis derrotas. El cuadro alicantino cerró, precisamente, el primer tramo del curso con la visita del Liceo al Francisco Laporta. En el único precedente de esta temporada, la balanza se inclina hacia los intereses verdiblancos, aunque no sin sufrimiento. Vencieron (5-3) en un duelo de ida y vuelta que decidió la vieja guardia: un hat-trick de César Carballeira y los tantos de Dava Torres y Toni Pérez.

Carballeira es el principal baluarte ofensivo de un Liceo que recupera a Dava para la causa tras varias semanas de ausencia por lesión. Pérez es la única baja del combinado coruñés, que se encomienda al momento de estelar de Nuno Paiva, la calidad de Bruno Saavedra y la fuerza y la potencia de Nil Cervera o Tombita para tratar de iniciar sobre seguro su camino hacia el primer gran galardón del curso. El Alcoi, por su parte, fía su producción ofensiva a un Gonzalo Pérez que lidera la tabla de killers levantinos con 16 tantos. Joan Pascual, que anotó contra los verdiblancos en liga, y Franco Ceschin se postulan como otras de las principales amenazas.