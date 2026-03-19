Strahinja Micovic llega al Leyma Coruña para ocupar el hueco de Dino Radoncic

El Leyma Básquet Coruña se ha movido a toda máquina para cubrir la ausencia de Dino Radoncic. El montenegrino, que se pierde lo que queda de temporada por una trombosis venosa, dejó un vacío en el roster de Carles Marco que el club se ha apresurado en ocupar. «Siempre estamos abiertos a mirar cosas y no va a ser menos ahora. Con otras circunstancias no se puede fichar a determinados jugadores y tenemos una fecha tope», advertía el técnico catalán en la previa del encuentro frente al Tizona, esta semana. Pues bien, la respuesta desde la dirección deportiva ha sido inmediata: Strahinja Micovic.

El alapívot serbio, internacional con su país, se incorpora para el sprint final de la Primera FEB, en el que la entidad coruñesa persigue el regreso a la Liga ACB. Con 2,04 metros de altura, el club asegura que destaca por «su habilidad para abrir el campo con su tiro exterior» y que cuenta con capacidad para «correr la pista» o «jugar al poste bajo», entre otras virtudes. También puede actuar como alero.

Amplia experiencia y pasado en Galicia

La adaptación de Micovic a la categoría y a Galicia será, a priori, sencilla, después de su paso por el Monbús Obradoiro en la campaña anterior. Con la zamarra picheleira, el serbio disputó 44 encuentros en los que promedió 6,8 puntos, 2,5 rebotes y 6,7 de valoración. Tras su breve paso por el Fontes do Sar, se marchó a Kuwait, donde militó en el Kazma antes de que la competición deportiva se detuviese por motivos bélicos.

Micovic comenzó su carrera en su país natal, en el BKK Radnicki Belgrado, y, en la campaña 2016-17, dio su primer paso más allá de las fronteras serbias, donde se forjó en las ligas de Bosnia, Montenegro, Alemania, Macedonia y Lituania. Un trotamundos que aterriza en A Coruña para ayudar a empujar al Leyma de regreso a la máxima categoría.