2-1 | El Liceo aprieta los dientes y sigue en la Copa

Las grandes gestas también tienen sus puntos de apoyo en días oscuros, de esos en los que no sale nada, en los que hay que tirar más de la fe que del hockey, de ese ADN Liceo. Y así fue como tumbó a un pegajoso Alcoi que parecía una víctima propiciatoria y que estuvo a punto de forzar una prórroga. 2-1 y el Liceo sigue adelante en este maratón que le espera en la Copa del Rey. El siguiente rival, el Igualada. Su viejo amigo.

Que el Liceo jugaba ante su rival y atento al tanque de la reserva de sus jugadores se vio desde el minuto cero. Jacobo Copa, entre los elegidos de inicio, para dar aire a los veteranos, ya que en menos de un día esperaría un nuevo contrincante con unas valiosas horas extra de descanso. El equipo coruñés dominó el encuentro en los primeros compases sin ser un vendaval. Era superior, pero el Alcoi, sin miedo a que corriese el crono, le aguantaba el pulso.

No fue hasta que saltó a pista Dava Torres, quien regresaba después de unas semanas de baja, que se puso por delante en el marcador. El coruñés acabó mandando la pelota al fondo de la red en una jugada extraña, con la portería desplazada y que generó cierta confusión, aunque no fue protestada por el equipo alicantino. 1-0, minuto 9. Apreciable botín.

El Liceo pareció estar cerca de ampliar, aunque sin ocasiones claras. Una discutida azul a Tombita le cambió el aire al duelo. El equipo de Copa aguantó en inferioridad, pero se sucedieron las ocasiones del Alcoi, alguna al palo. Desde entonces y hasta el descanso perdió el mando, con Gonzalo en casi todas las escaramuzas. Al menos, pudo llegar por delante al intervalo. Respiraba.

La segunda parte

El equipo verdiblanco seguía sin estar a gusto en la pista, nada fluía, todo le tiraba. En veladas sucias, un seguro de día suele ser un Bruno Saavedra que se faja donde nadie lo hace. Avisó en una recuperación previa y golpeó al Alcoi en el minuto 29 con un gol soberbio a la media vuelta. Marca de la casa. Con el 2-0 la vida se veía de otra manera, pero no había que cantar victoria tan pronto.

El Alcoi rozó el tanto en varias ocasiones y acabó lográndolo en una magistral directa de Manel Hernández. 2-1. Seis minutos para sufrir que se convirtieron en una eternidad y en una tortura. Todo el equipo apretó los dientes, se puso a rezar y se encomendó a Blai Roca. Hay vida, hay Copa del Rey para el Liceo.

FICHA (2-1)

LICEO: Blai Roca; César Carballeira, Nuno Paiva, Jacobo Copa, Bruno Saavedra —quinteto inicial—, Martín Rodríguez, Nil Cervera, Arnau Xaus, Dava Torres y Tombita.

ALCOI: Marc Grau; Joan Pascual, Iago Vázquez, Male Hernández y Franco Cheschin —quinteto inicial—, Nicolás Jordá, Álvaro Hernández, Agustín Domínguez, Biel Autet y Gonzalo Pérez.

GOLES: 1-0, m.9: Dava Torres; 2-0, m.29: Bruno Saavedra; 2-1, m.44: Manel Hernández.

ÁRBITROS: Ribo Navarro y Burgos Manotas. Amonestaron con tarjeta azul a Tombita, Nuno Paiva y Gonzalo Pérez,

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