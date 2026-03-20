¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte de A Coruña?

La disputa de la Copa del Rey de hockey sobre patines en Sant Sadurní d'Anoia reduce la actividad del deporte en ruedas con lo que se constriñe la agenda de citas para un fin de semana a medio gas en las categorías nacionales y en los eventos punteros de la ciudad. Tampoco habrá encuentros del OAR Attica 21 o del 5 Coruña. Aun así, hay eventos con los que disfrutar y de los que estar pendiente, más allá de Deportivo, Leyma y Liceo.

Baloncesto

El imparable Maristas vuelve a escena y visita en esta ocasión el sábado al Gijón (20.00 horas), un equipo de la zona baja de la tabla que se encuentra en plena lucha por la supervivencia. Todo lo contrario que le ocurre al conjunto de Fernando Buendía, ya clasificado para el play off que podría dejar finiquitado este fin de semana esa primera plaza que le proclamaría campeón del Grupo B de Liga Femenina 2 y que le haría acceder con fuerza y pisando fuerte a la fase decisiva de la temporada. Tras la reaparición de Brenda Fontana, después de superar sus problemas físicos, el equipo llega al completo con la idea de lograr su vigésima victoria en 23 encuentros, un triunfo que le haría superar su récord del pasado ejercicio.

Voleibol

El Zalaeta de Jorge Barrero cerrará este sábado a las 19.30 horas con un encuentro a domicilio ante el CV Torrelavega, uno de los equipos que le preceden en la zona media alta del Grupo A de la Superliga Femenina 2. El equipo coruñés se había convertido en los últimos años un habitual de la fase de ascenso a Liga Iberdrola, pero en este campeonato le ha tocado vivir una realidad más modesta que no le ha llevado a temer por el descenso, pero que tampoco le ha llevado a pelear por la zona alta. Le pondrá la rúbrica a la temporada 2025-26 con este encuentro.

También acaba la competición de fase regular en la Primera Nacional femenina. El Rehermann Ciudad de A Coruña juega el domingo en casa a las 12.00 horas ante el Teis, aunque ya es inamovible su posición como primero en la tabla y su clasificación para la fase de ascenso. El CV Oleiros visita el sábado a las 18.00 horas al Aule jugándose el descenso con el Curtidora Uniovi que se mide al Fertiberia Los Campos, tercero en la tabla. En la Primera Nacional Masculina también acaba la liga con su visita el domingo a las 13.00 horas al Río Duero Soria. No se juega nada.

Hockey sobre patines

Con la OK Liga y la OK Plata masculina y femenina y con la OK Bronce también bajo mínimos, solo hay un partido que afecta al deporte de A Coruña y comarca. El Resa Cambre, último en la tabla, se mide a las 12.00 horas del domingo en Os Campóns frente al Raspeig que se encuentra comodamente instalado en mitad de tabla. Las cambresas buscan el segundo triunfo del curso y pelear por salir del farollilo rojo.

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Hípica

El Centro Hípico Casas Novas volverá a convertirse este fin de semana en punto de encuentro para la hípica gallega con la celebración de la segunda prueba calificativa del XXVI Trofeo Casas Novas para jóvenes jinetes. La competición reunirá a más de 150 participantes de Galicia, con más de 200 caballos a lo largo de las jornadas de sábado y domingo.