1-2 | Nil Cervera paga el billete del Liceo a la final de la Copa del Rey

La Copa del Rey de hockey sobre patines es un torneo para corazones fuertes. De resistencia y paciencia. De saber sufrir y apretar los dientes. Lo comprobó el Liceo en el primer partido contra el Alcoi y lo aseguró, por si quedaba alguna duda, en el agónico triunfo en semifinales contra el Igualada (1-2). Los goles de Dava Torres y Nil Cervera y la solidez defensiva de un equipo más conservador que vistoso sirvieron para superar a un oponente mordaz que luchó la eliminatoria hasta el último segundo. Este domingo, ante el Calafell (11.45 horas) los hombres de Juan Copa buscarán su undécimo título.

Las cosas se le pusieron de cara a los verdiblancos a los trece segundos, cuando Dava Torres recogió un rechace de Arnau Martínez para estrenar el marcador. Sin tiempo para pestañear, viento a favor para llevar el duelo a su propio terreno. El Igualada dio un paso adelante impulsado por la veteranía de Matías Pascual. El cuadro coruñés le dejó hacer, sin desgastarse ni sufrir. La escuadra colegial defendía cada acercamiento arlequinado con mandíbula de hierro. Intensa, ordenada y fuerte, amparada en un contundente Nil Cervera que ejerció de eje de manera magistral, mientras estuvo sobre la pista. Dio prioridad a salvaguardarse más que a arriesgar, consciente de que llegaba con menos descanso y de que el exigente tramo del curso que atraviesa pesa en los patines de los jugadores.

«La clave es tener posesiones largas y confiar cuando recuperemos la bola en que vamos a salir y llegar bien, hay que correr», indicaba Juan Copa en un tiempo muerto. La más clara en la reanudación, sin embargo, fue para el Igualada, en un envío cruzado de Pascual, a medio camino entre un centro y un disparo, que Blai tuvo que desviar en dos tiempos. Conforme pasaban los minutos, crecía la tensión. Los catalanes se acercaban más y más a las inmediaciones liceístas y los colegiados le anularon dos tantos por bola alta. Avisaba sin tapujos el conjunto de Marc Muntané que, sin embargo, estuvo muy cerca de recibir el segundo en la última jugada antes del descanso, en la que Cervera no definió bien un mano a mano ante Arnau.

Dava Torres, en una acción contra Jan Cañadillas. / RFEP

Triunfo en un final de vértigo

Muchas cuentas pendientes que resolver en el segundo y definitivo tiempo. El Liceo daba la sensación de jugar comedido, mientras que el Igualada, más acelerado, buscaba el empate con ahínco y ambición. Arnau Xaus pudo ampliar la ventaja con la directa después de la décima falta catalana, pero su baile ante el meta rival se marchó desviado. El Liceo quería controlar y el Igualada, correr. Y en ese choque de estilos, se abrió el partido. Roca se hizo grande ante los atacantes arlequinados y Saavedra y Paiva lo intentaron para los coruñeses. El videoarbitraje jugó en contra de los intereses liceístas cuando una revisión de jugada terminó en penalti y azul para Carballeira. Roger Bars anotó con un disparo a quemarropa (1-1).

El Liceo debía recomponerse y pasar página desde la fortaleza defensiva. Dava salvó en el segundo palo una ocasión muy clara de Álex Cardil y Copa tuvo que pedir tiempo muerto para frenar el vendaval arlequinado que estaba arrollando a la escuadra colegial. «No nos vayamos del partido, concentración por favor», reclamaba el técnico durante la pausa. Quedaba aún más de un cuarto de hora de juego. Bars intentó sorprender a Roca en la décima falta con un disparo directo, pero el meta liceísta no picó y salvó con las guardas. También erró Dava, a bola parada, en una directa que Arnau salvó con las piernas. Las ocasiones empezaron a sucederse. Blai y Arnau se convirtieron en escudos humanos para conservar sus redes. Paiva falló el tercer intento liceísta a bola parada y el portero colegial salvó con la cara un acercamiento de Pascual.

Y, en el caos, apareció Cervera. El jugador nacido en Igualada fue profeta en su tierra con un trallazo lejano que cogió desprevenido a Arnau Martínez. El envío entró por la escuadra tras golpear en un patín rival y aventajó de nuevo a la escuadra coruñesa a falta de cinco minutos. Nil sacó el billete a la final y Roca lo pagó con una intervención gatuna para sacar de la línea un remate a bocajarro de Pascual. Copa pidió a sus pupilos que achicasen espacios y ahogasen al Igualada, que sacó al portero y terminó el encuentro con un cinco contra cuatro. No importó. El Liceo, de acero, resistió. El Calafell, que venció al Barça en penaltis, espera en una final en la que los colegiales vuelven a citarse con la historia (11.45 horas, TVG2).