Voleibol
3-0 | El Zalaeta cierra la campaña con derrota ante el Torrelavega
Cede en un partido igualado y finaliza la Supeliga Femenina 2 en la sexta plaza | En Primera División, el Oleiros se impone al Aule
A Coruña
Terminó la Superliga Femenina 2 y el Zalaeta dijo adiós a la temporada con un tropiezo en la pista del Torrelavega (3-0). Las coruñesas compitieron de tú a tú, en un duelo muy apretado que cayó del lado local (25-20, 25-22 y 25-22). La escuadra de Jorge Barrero termina en sexta posición.
En Primera División, el Oleiros femenino ganó contra el Aule fuera de casa (1-3) en un duelo directo en la zona baja de la tabla.
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