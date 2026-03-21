3-0 | El Zalaeta cierra la campaña con derrota ante el Torrelavega

Terminó la Superliga Femenina 2 y el Zalaeta dijo adiós a la temporada con un tropiezo en la pista del Torrelavega (3-0). Las coruñesas compitieron de tú a tú, en un duelo muy apretado que cayó del lado local (25-20, 25-22 y 25-22). La escuadra de Jorge Barrero termina en sexta posición.

En Primera División, el Oleiros femenino ganó contra el Aule fuera de casa (1-3) en un duelo directo en la zona baja de la tabla.