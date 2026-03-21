Balonmano | Primera Estatal
31-24 | El Balonmano Culleredo frena su crisis ante el Lalín
Iván Sánchez destaca en un triunfo muy coral
A Coruña
El Balonmano Culleredo toma aire después de encadenar ocho derrotas consecutivas. Los hombres de Fernando Vázquez, que no vencían desde el 17 de enero, se impusieron en el Tarrío al Lalín (31-24) para detener la sangría de resultados negativos y regresar a la dinámica positiva. Los cullerdenses, asentados en la media tabla, vencieron con una actuación diferencial de Iván Sánchez, que anotó siete goles y lideró al equipo. Ocupan la décima plaza, con 22 puntos.
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