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Baloncesto | Liga Femenina 2

57-85 | Vigésima victoria de un Maristas que roza el título de liga

Bate su récord de triunfos en la categoría contra el Siroko Gijón, en un partido muy acertado de Filgueira, Dimitrijevic, Arcos y Jiménez

Nevena Dimitrijevic y Raquel Fontana atacan durante un partido de Maristas.

Nevena Dimitrijevic y Raquel Fontana atacan durante un partido de Maristas. / CASTELEIRO

Sara Gallego

A Coruña

Sin contemplaciones y con pulso de hierro. Así tumbó Maristas al Siroko Gijón a domicilio (57-85), en un duelo que sudó en la primera mitad y sentenció en la segunda. El primer cuarto fue ajustado (13-15). Cayó para el lado visitante, pero obligó a las jugadoras de Fernando Buendíaa bregar. Era el principio, un ensayo de lo que estaba por venir. El segundo ya se ajustó más al guion esperado. El Gijón hizo sangre en la zaga coruñesa con 20 puntos, pero el ataque respondió con 26 para evitar males mayores y marcharse al vestuario con ventaja.

El espectáculo, sin embargo, estaba reservado para los dos actos finales. En el tercero (12-19), Maristas se soltó definitivamente al ritmo de Dimitijevic y Zeballos, que dieron un paso adelante en anotación y se unieron al carro de Eugenia Filgueira, la más destacada hasta el momento. A esas alturas, el desenlace era ya un simple trámite, pero las coruñesas no se relajaron. Machacaron el aro rival, con Sofía Arcos y Ana Jiménez sumándose a la fiesta, y sentenciaron el vigésimo triunfo del curso, récord absoluto del equipo en la Liga Femenina 2. Ya clasificadas para la fase de ascenso a la Liga Challenge y a falta de tres partidos para el final de la ronda regular, depende de sí mismo para asegurar el trofeo de campeón en las próximas jornadas.

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