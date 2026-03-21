Chuny Bermúdez de Castro, premio Leyenda del deporte coruñés en la Gala do Deporte de 2026

La octava edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca abre sus puertas el próximo jueves, 26 de marzo, a partir de las 20.00 horas en el Centro Sociocultural Ágora. La cita más esperada del deporte coruñés, que organiza LA OPINIÓN junto al Concello de A Coruña con el patrocinio de Vegalsa y la colaboración de HM Hospitales, Tranvías Coruña y Coca Cola, premia a los deportistas, entrenadores, jueces y clubes que representan a la ciudad tanto a nivel nacional como internacional en sus respectivas disciplinas.

Entre los distintos reconocimientos que tendrán lugar en el Ágora, uno de los más significativos es el premio Leyenda del deporte coruñés. En 2026, el galardón recae en las manos de Roberto Bermúdez de Castro, Chuny, un histórico y referente de la vela local que ha jugado un papel clave a la hora de consolidar y expandir el nombre de A Coruña en el agua alrededor del mundo. En su palmarés lucen múltiples trofeos nacionales, incluidos algunos Campeonatos de España y una participación olímpica en clase star en Atenas 2004.

Pero lo que hace de Chuny un nombre imprescindible en el entramado deportivo coruñés (y nacional) es su concurso en ocho Volvo Ocean Race, más que ningún otro regatista español en la historia. El deportista de A Coruña, además, ganó la vuelta al mundo con el Abu Dhabi Ocean Racing en la edición de 2014-15. Bermúdez de Castro ha competido en varias clases y embarcaciones, desde Optimist a J70 pasando por Snipe o Láser, y en los últimos años ha logrado navegar al lado de su hijo, Carlos, quien espera dar continuidad a su legado.

Recoge el testigo de Suárez y Toro

El premio Leyenda del deporte coruñés pone en valor las trayectorias y los éxitos de aquellos deportistas que marcaron un antes y un después en el ámbito deportivo local. El galardón, estrenado en 2024, fue inaugurado por Luis Suárez Miramontes, el primer Balón de Oro español y único representante nacional en el olimpo futbolístico hasta la llegada de Alexia Putellas, Rodri Hernández y Aitana Bonmatí, todos en la presente década. El coruñés, criado en Monte Alto, recibió un homenaje póstumo, pues falleció en julio de 2023. Como jugador, pasó por el Deportivo y se hizo un nombre en la élite del fútbol vistiendo las camisetas de Barcelona e Inter de Milán, una entidad en la que se consagró en los despachos después de su retirada.

Sofía Toro recoge el premio Leyenda del deporte coruñés de manos de la alcaldesa, Inés Rey. / CARLOS PARDELLAS

En 2025, el reconocimiento también estuvo ligado a la vela. Sofía Toro fue galardonada por su amplia y laureada carrera deportiva, en la que resalta la medalla de oro que conquistó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 junto a Támara Echegoyen y Ángela Pumariega. La fugaz clase Elliott 6m., una competición de tríos femenina que solamente formó parte del programa olímpico en la cita londinense, le permitió a Toro hacerse un hueco en el edén de deportistas de su ciudad natal, pese a que la regatista coruñesa también fue campeona de España en múltiples ocasiones y logró la medalla de oro en el Europeo de 2011 y el Mundial de 2013.

Tres premios especiales del jurado

Además del premio Leyenda, el jurado de la Gala do Deporte da Coruña otorga un reconocimiento especial a tres figuras imprescindibles en el marco de la actividad deportiva local: Carlos Gil, Augusto César Lendoiro y Margarita Miguélez.

El técnico argentino fue el gran líder del Liceo tanto dentro como fuera de la pista entre finales del siglo pasado y comienzos del actual. Como futbolista, Gil ascendió a la máxima categoría en 1979 e inauguró las vitrinas del conjunto colegial con la Copa de la CERS y la Copa del Rey de 1982 y la Liga de 1983. Ya en el banquillo, como entrenador, dirigió 20 temporadas al Liceo entre 1983 y 2017, repartidas en cuatro etapas diferentes, en las que conquistó tres Champions, una Copa de la CERS, una Recopa de Europa, tres Intercontinentales, una liga, una Supercopa de España y cinco Copas del Rey, que, además, también ganó con Dominicos.

Varios de los éxitos de Gil en el Liceo coincidieron con la presidencia de Augusto César Lendoiro, que dio sus primeros pasos en el mundo de los despachos deportivos en el Ural Club de Fútbol. Lendoiro se consolidó en el hockey sobre patines, antes de dar el salto al fútbol en el palco del Deportivo, al que llegó en 1988. El mandatario de Corcubión tomó las riendas del club tras estar la entidad al filo del descenso a Segunda B. Con Arsenio Iglesias a la cabeza, logró el ascenso a Primera en 1991 que abriría la puerta a la época dorada del deportivismo, con dos títulos de Copa del Rey, uno de Liga y tres de Supercopa de España.

Margarita Miguélez también brilló en la década de los ochenta. La jugadora del Club del Mar se convirtió desde A Coruña en un icono del bádminton en todo el país, cuando el deporte todavía estaba en proceso de crecimiento y consolidación. Conquistó cinco campeonatos y dos subcampeonatos de España y formó con Aida Carballal una dupla que abrió camino, también, en competiciones internacionales. Falleció en 2025, por lo el suyo será un reconocimiento póstumo.