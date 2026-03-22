1-4 | El Liceo se hace grande para conquistar su undécima Copa del Rey

El Liceo ya tiene su primer título de la temporada. Los hombres de Juan Copa se impusieron a todo y a todos en Sant Sadurní d'Anoia para lograr su undécima Copa del Rey tras superar al Calafell en una final más sufrida y ajustada de lo que indica el 1-4 final. Arnau Xaus adelantó a los coruñeses a bola parada al filo del descanso y Bruno Saavedra sentenció el duelo con tres goles en un minuto y medio para guiar a la escuadra colegial a lo más alto. La entidad verdiblanca reedita el título que había ganado en 2021 por última vez y suma su tercer trofeo del KO en lo que va de siglo. Resistencia, solidez y acierto para agrandar la leyenda del club más laureado de Galicia.

Con apenas doce horas de descanso entre semifinal y final, el Liceo se preparó para la batalla definitiva. El plan, a priori, no iba a variar demasiado con respecto al duelo frente al Igualada: defender, morder y correr. El Calafell tardó poco en poner a prueba a Blai Roca, que realizó una ágil doble intervención desde el suelo para frustrar la primera llegada de Sergi Folguera. Respondió el cuadro verdiblanco de forma tímida, a través de Dava Torres y Nil Cervera, que inquietaron poco, pero estiraron al equipo. Eran minutos de mucho tanteo y pocos riesgos. Cervera era el más insistente, con varios disparos lejanos que intentaban sorprender o generar algún rechace favorable. El Calafell se avivó y dejó varios avisos serios, con un gol anulado a Jero García y una bola al palo de Aleix Miramón.

La recta final pintaba asfixiante para el Liceo, pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. La escuadra verdiblanca pidió la revisión de una jugada en la que Selva interceptó un disparo de Paiva desde el suelo y los colegiados señalaron falta directa a favor de los coruñeses. Xaus contra Serra. Y el delantero verdiblanco ganó la partida. Amagó, bailó y superó a su excompañero con una definición sublime que puso a los liceístas por delante a falta de cuatro minutos para el descanso (0-1). Justo después, Jero García derribó a Paiva en una transición rápida y se fue tras la valla con tarjeta azul. Xaus envió la directa al larguero y, con uno más, los pupilos de Copa se estrellaron en un Martí Serra que conservó el resultado mínimo hasta el descanso.

Arnau Xaus supera a Martí Serra para anotar el primer gol del Calafell-Liceo / David Valiente

Un genio llamado Bruno Saavedra

Un gol de ventaja, veinticinco minutos por delante y la gasolina justa. Sabía el Liceo que iba a sufrir ante un Calafell voraz que estaba obligado a echar el resto para vencer. Y así fue. Los primeros minutos fueron un asedio catalán, impulsados por un Folguera en estado de gracia. Con la bola, el combinado colegial trataba de tener paciencia y, pese a que no era capaz de generar el peligro suficiente para inquietar a Serra, se sacudió el agobio de encima ligeramente. El ritmo se frenó con una caída de Nil que fue revisada por los colegiados y un choque entre Saavedra y Selva que terminó con el capitán catalán con una brecha en la cabeza. Accidentes e intervenciones que ralentizaron el duelo, a favor de los intereses coruñeses.

Poco a poco, el partido se abrió. Unos necesitaban empatar y otros querían aprovechar los espacios. Dava probó a Serra en dos ocasiones y Blai pidió las asistencias para darle un respiro a su equipo en otro periodo de agobio. Los árbitros indicaron la décima infracción del Liceo en un choque entre Cervera y Miramón. Folguera, que no había fallado una directa en lo que va de Copa, hizo sonar el hierro al estrellar su lanzamiento en el larguero. Era el peor momento de la entidad colegial en el partido, con mucha diferencia. Pero, en las peores batallas, los mejores guerreros. Y uno de los más decisivos en las filas verdiblancas es Bruno Saavedra. El santiagués, que estaba pasando un poco desapercibido, frotó la lámpara en el momento preciso para desatascar a su equipo y guiarlo hacia la gloria. Primero, acertó con un disparo seco y lejano. Después, superó a Serra a la contra. Y, para poner la guinda, anotó la directa tras la décima falta del Calafell. Hat-trick en un minuto y medio. Diferencial y mágico. Un ilusionista a la altura de muy pocos.

Los minutos finales fueron un trámite. Roca paró un penalti a Marimón y Pujadas maquilló el resultado a falta de 45 segundos, pero no importó. Nada empañó la hazaña coruñesa, que ya había desatado la celebración en la grada y saboreaba, por fin, su primer trofeo de la temporada. Los campeones de hockey, una vez más, visten de verde y blanco.