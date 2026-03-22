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2-5 | Nueva derrota del Resa Cambre frente al Raspeig

Marta Milán tumbó al cuadro cambrés con cuatro goles | Julia Paneque y Lola Andrighetto firmaron las dianas locales

Las jugadoras del Resa Cambre.

Las jugadoras del Resa Cambre. / HCC

RAC

A Coruña

El Resa Cambre besó la lona contra el Raspeig en Os Campóns (2-5). El conjunto cambrés no le perdió la cara al partido pese a encajar dos goles en los primeros minutos y logró ajustar el marcador a 1-2 gracias a un tanto de Julia Paneque. Las fuerzas permanecieron igualadas hasta el filo del descanso, cuando Marta Milán, que terminó el choque con un póker de goles, abrió brecha con el tercero. Las alicantinas estuvieron cómodas en la segunda parte, en la que alcanzaron la manita de goles. Lola Andrighetto maquilló el luminoso en los segundos finales.

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