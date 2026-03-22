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Voleibol | Primera División

3-0 | El CV Ciudad de A Coruña entra en la fase de ascenso por la puerta grande

Vence al Teis y termina la fase regular en la primera posición | Jugará por subir a la Superliga Femenina 2, donde ya milita el Zalaeta

Un remate del Ciudad de A Coruña contra el Teis.

Un remate del Ciudad de A Coruña contra el Teis. / Carlos Pardellas

RAC

A Coruña

Final de liga feliz para el CV Ciudad de A Coruña. El conjunto coruñés cerró la primera fase de la temporada, la liga regular, en lo más alto de la Primera División con 61 puntos y 5 de margen sobre el Sestao, que acabó segundo. Amplia renta para un equipo que solo cedió dos partidos de los 20 que ha disputado y que terminó por todo lo alto con un triunfo cómodo contra el Teis en el Barrio de las Flores (3-0). Fin de fiesta satisfactorio para un equipo que afronta ahora las eliminatorias de ascenso a la Superliga Femenina 2 para intentar acompañar la próxima temporada al Zalaeta.

En la liga masculina, el Oleiros masculino cayó frente al Río Duero Soria (3-0), pero tiene garantizada su continuidad en la categoría, igual que el equipo femenino.

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