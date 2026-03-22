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0-0 | Calafell - Liceo, en directo hoy: final de la Copa del Rey de hockey sobre patines | Primera parte
El equipo coruñés busca un nuevo título en Sant Sadurní d'Anoia
Minuto 20 | Otro tiempo muerto de Juan Copa.
Minuto 19 | Amarilla a Blai Roca.
Minuto 18 | A punto de marcar Selva, para Blai Roca.
Minuto 18 | Duelo muy igualado y cerrado con el Calafell algo mas cómodo en pista.
Minuto 17 | Ya en marcha de nuevo el partido.
Minuto 16 | Recupera el Calafell el cuarto jugador, tiempo muerto del Liceo.
Minuto 16 | Gol anulado al Calafell por falta al Blai Roca.
Minuto 16 | Doble ocasión para Arnau Xaus.
Minuto 15 | El Liceo aprieta en la superioridad.
Minuto 14 | Azul a Quim Gabarró, enganchó el stick de Nuno Paiva.
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