Los doce héroes del Liceo en la Copa del Rey 2026

El Liceo se ha reinventado por enésima vez, lleva tiempo avisando de que está para pelearle a cualquiera y en Sant Sadurní d’Anoia ha vuelto a la senda de los títulos. La Copa de 2026 ya tiene sitio en las vitrinas del equipo más laureado de Galicia. Detrás de toda gesta, hay unos responsables. Son muchos, pero estas son las cabezas visibles en la pista.

Blai Roca

Una de las caras del triunfo. Siempre para mucho, este domingo aun más. Solo quedó la pena de que no pudiese dejar la portería a cero en la final, pero nada empaña una actuación en la que estuvo mejor que otro portero soberbio, como es Martí Serra. Ocupó meta como ninguno, también en la directa de Folguera. Se mostró al máximo nivel, como todo el año, como toda esta fase final de la Copa del Rey.

César Carballeira

El coruñés podrá decir que se fue con, al menos, un título en la temporada de su adiós al Liceo. Todos anhelan que sean más con la OK Liga y la Champions por decidir. Fue uno de los baluartes defensivos en un Liceo, no muy sobrado de fuerzas, que quiso que el Calafell no transitase. Casi marca en la primera parte. Uno de los títulos más emocionales de su carrera.

César Carballeira / David Valiente

Nil Cervera

Las expectativas en torno a su fichaje, el error de Lisboa ante el Sporting y su marcha a Portugal a final de temporada habían jugado en su contra, pero cada cierto tiempo aparece esa genialidad que lleva dentro de jugador total. Y en la semifinal tumbó al Igualada cuando peor lo estaban pasando los coruñeses. Son también sus últimos meses en A Coruña de alguien que no ha terminado de mostrar todo su potencial como verdiblanco.

Dava Torres

El capitán siempre está de servicio y más en las situaciones extremas. Regresaba a la cita tras estar varias semanas lesionado e hizo de sustento para un equipo al límite físicamente y que no se salió ni una línea del plan establecido. Logró el primer tanto de la semifinal y en la final fue fundamental para ese juego desde las esquinas que quiso forzar Juan Copa para buscarle las cosquillas al Calafell.

Bruno Saavedra

La gran estrella de la final de la Copa del Rey e incluso de la temporada. Es difícil encontrar a un jugador joven mejor que él en este deporte. Sus tres goles, algunos de la nada, en un minuto y medio ante el Calafell son historia del Liceo. Ya había marcado en los cuartos de final. Esa ambición, esa capacidad para creer y para ir hasta el final y al máximo en todo son puro ADN Liceo. MVP de la final de esta Copa 2026. El equipo coruñés lo echará de menos en los partidos decisivos de la Champions League.

Bruno Saavedra / David Valiente

Arnau Xaus

No había aparecido mucho en esta fase final ni en los últimos partidos en una temporada cargada y en la que otros compañeros habían dado un paso al frente. El destino le tenía reservado marcar el primer gol en la final con una directa que le abrió el camino de la victoria. Casi marca el 0-2 en otra directa, pero en esa ocasión se fue al palo. No suele fallar a su cita con el gol, pero la configuración de la plantilla de esta campaña le ha reservado con un menos de protagonismo. No celebró el tanto por respeto a su exequipo, el Calafell.

Nuno Paiva

Si hay alguien que ha sorprendido tras sus primeros meses como liceísta, ese es Nuno Paiva. Llegó al Palacio después de un gran año en el Lleida y optó por el Liceo, por encima de las propuestas lusas, por la entidad del propio club y también por su experiencia previa en la ciudad, en las filas de Compañía. Es un jugador versátil que funciona en los momentos delicados, que ha crecido este ejercicio y al que no se le adivina techo en la dirección deportiva y en el banquillo verde y blanco. El gran nivel que ha dado ajusta algunas de las prioridades en el mercado de cara a la 2026-27.

Nuno Paiva / David Valiente

Jacobo Copa

Tuvo que dejarle espacio a principio de temporada a Tombita para que entrase en algunas convocatorias y recuperase sensaciones tras la lesión. También jugó en su contra que el nivel de la plantilla del Liceo ha subido en este ejercicio, pero el joven coruñés, alegre y trabajador, se ha fajado y ha vuelto a ser importante en las últimas semanas. Jugó esta fase final de la Copa con molestias y tuvo que retirarse unos minutos a vestuarios, pero volvió a pista. Es su primer título como liceísta. Forma parte de la hoja de ruta del futuro del club, junto a su amigo y hermano Bruno Saavedra.

Tombita

El argentino, en parte criado en A Coruña, imaginaba otra temporada, otra trayectoria en su vuelta al Liceo tras ser uno de los mejores jugadores de la pasada OK Liga con el Lleida. Pero la lesión y la competencia en la plantilla le han restado espacio. Se marchará a final de temporada, pero ha demostrado en las últimas semanas que su compromiso está fuera de toda duda. Grandes prestaciones en la Champions y, aunque en esta Copa tuvo menos minutos, dio aire y soluciones a una escuadra de Juan Copa muy exigida por los esfuerzos previos.

Martín Rodríguez

No jugó ni un minuto en la Copa y en la Liga poco espacio le está dejando un inconmensurable Blai Roca, pero como jugador con ADN Liceo impregnado en la piel, se le considera esencial en el vestuario y en el día a día del equipo. Fue a uno de los que se vio con lágrimas en los ojos en la celebración, porque se encuentra ante los últimos meses como verdiblanco en su segunda etapa profesional en el Palacio. Desde hace meses se dedica también a labores técnicas y de instrucción en el Marineda. El Liceo resolverá su baja apostando por la cantera, por Eloi Martínez, que en estos momentos integra el Liceo B en OK Bronce.

Toni Pérez

Vio toda la fase final de esta Copa del Rey desde la grada, en un asiento por encima de Juan Copa, y no es sencillo saber cuál de los dos estaba más nervioso en los momentos críticos de este fin de semana. El asturiano, coruñés de adopción, lleva ya unas semanas lesionado de gravedad y no soporta no poder ayudar sobre la pista, más cuando hay títulos en juego. Fue casi un ayudante del técnico y, al final del partido y con el título en las manos, se le cayeron algunas lágrimas. Para momentos así dejó el Sporting y regresó a A Coruña. Lucha y trabaja para estar listo para la final a ocho de la Champions y para la parte decisiva de los play off por el título.

Juan Copa

No se entiende este Liceo sin Juan Copa. Supo leer el momento físico del equipo y el maratón que tiene por delante en OK Liga y Champions e hizo que el grupo midiese esfuerzos y estuviese fresco para decidir en los momentos claves de cuartos, semifinal y final. Su figura sale reforzada, aunque tiene tal unanimidad que no lo necesita.