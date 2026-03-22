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Hockey sobre patines | Copa del Rey

Juan Copa: «Cuesta mucho ganar una Copa del Rey, este es un título de toda A Coruña»

El entrenador del Liceo hizo un llamamiento a la ciudad para que el jueves abarrote el Palacio de los Deportes en el duelo europeo contra el Barcelos: «Este grupo se lo merece»

Juan Copa, en el Palacio de los Deportes de Riazor

Juan Copa, en el Palacio de los Deportes de Riazor / CARLOS PARDELLAS

Sara Gallego

A Coruña

«Esta Copa va para toda A Coruña». Exultante, orgulloso y, sobre todo, muy feliz. Así habló Juan Copa tras conquistar la undécima Copa del Rey del Liceo sobre la pista del Ateneu de Sant Sadurní d'Anoia, la segunda desde su llegada al banquillo verdiblanco en 2017.

«Cuesta mucho ganar estas cosas», reconocía el entrenador coruñés, emocionado, mientas sus jugadores entonaban el tradicional «campeones, campeones» al fondo. «Llevábamos tiempo sin ganarla y esto es para toda nuestra gente, la que nos ha animado aquí [en Sant Sadurní] y la que está en A Coruña», recalcó Copa. «Nosotros [la plantilla y el cuerpo técnico] estamos aquí, pero también hay mucha gente trabajando por fuera del club. Es de todos», agregó.

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Con el primer título del curso en la mochila, el técnico pidió el respaldo de la afición para lo que resta de campaña, empezando por el compromiso de WSE Champions del próximo jueves contra el Barcelos en Riazor (20.30 horas, TVG 2): «Ojalá llenemos el Palacio de los Deportes, porque este grupo se lo merece».

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