El Liceo alcanza los títulos del Espanyol y no se conforma en el Olimpo

El Liceo suma y sigue en su afán por defender y abrillantar el honor de ser el club más laureado de Galicia en todas las disciplinas deportivas y uno de los más importantes en la historia del hockey sobre patines. Los colegiales, que ya presumen de un palmarés envidiable en sus poco más de 50 años de vida, conquistaron en Sant Sadurní su undécima Copa del Rey. Empata con el Espanyol como el segundo conjunto que más veces ha conquistado el torneo del KO. Lleva tres en lo que va de siglo y confirma, una vez más, que no se cansa de ganar y de dejar bien alto el orgullo del deporte coruñés.

Desde aquella Copa de 1982 que inauguró sus vitrinas, el conjunto colegial siempre tuvo una relación especial como el torneo del KO. Diez lucían hasta este fin de semana en su palmarés. Siete de ellas llegaron en los años dorados. Aquellos 80 y 90 en los que raro era el curso en el que no había un motivo para celebrar en el Palacio de Riazor. Con Martinazzo, Huelves y compañía como héroes de una escuadra que comandaba Carlos Gil desde el banquillo. El idilio con la Copa llegó a su apogeo a finales del siglo pasado, con aquellos tres entorchados consecutivos entre 1995 y 1997.

La era moderna

Con el efecto 2000, los verdiblancos no se olvidaron de ganar. Conquistaron la edición de 2004 en Jerez de la Frontera, con una generación en la que Jordi Bargalló o Josep Lamas comenzaban a escribir sus versos de oro en la historia del club coruñés. Tuvieron que pasar otros veinte años, una pandemia y un par de ediciones ausentes para volver a ver el verdiblanco entre el confeti que rodea a la Copa del Rey. Fue en 2021, ante un Palacio de Riazor rendido a sus héroes. Dava Torres, César Carballeira, Jordi Adroher o Roberto Di Benedetto lideraron aquel proyecto que ya llevó la firma de Juan Copa.

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Los años pasan, las generaciones mutan, pero el ADN del Liceo permanece intacto. Ganar no es flor de un día, sino la esencia de un proyecto que no se conforma con celebrar los éxitos del pasado. Quiere escribir más hitos que recordar en el presente y en el futuro.