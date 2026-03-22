El reglamento y el SRV, los ases secretos de Willy Domínguez para acercar al Liceo a la Copa

El Liceo ganó la Copa del Rey sobre la pisa del Ateneu, pero también desde el banquillo. El sistema de videoarbitraje que se estrenó en Sant Sadurní d'Anoia (SRV) fue una de las grandes novedades del torneo y uno de los grandes aliados de la escuadra verdiblanca de la mano de su experto de confianza: Willy Domínguez. El exjugador colegial, ahora en el staff de Juan Copa, fue el representante coruñés en la reunión previa con la Federación, cuando se explicó la implantación y el funcionamiento del nuevo soporte. Y también fue el más rápido en solicitarlo de manera decisiva en la final.

El Liceo ya había empleado el recurso en la semifinal frente al Igualada, en una acción en la que Ruano defendió desde el suelo un disparo de Paiva. Acción punible que, a simple vista, se le escapó a los colegiados. Tras revisarla, señalaron una directa que Dava Torres falló.

Un aviso de lo determinante que podía ser. Y lo fue cuando el equipo coruñés más lo necesitaba. Jepi Selva se deslizó sobre la pista para bloquear otro lanzamiento de Nuno Paiva y, otra vez, pasó desapercibido. Pero Domínguez avisó a Copa. Y el Liceo solicitó la revisión. Esta vez, Xaus acertó y el partido se desbloqueó. El primer paso hacia el título, impulsado desde un cuerpo técnico al que no se le escapa nada.