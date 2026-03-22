El trago más dulce de Juan Copa con el Liceo: «De vez en cuando, hay que intentar llenar esa vitrina tan grande que tenemos»

«Hicimos una gran Copa del Rey y somos merecedores del título. Nos sabe muy bien». Alto, claro y contundente habla Juan Copa con LA OPINIÓN, justo al acabar la comida de celebración y después de alzar el primer título de la presente campaña con el Liceo. Lo hizo en Sant Sadurní d'Anoia, tras doblegar al Calafell (1-4) en una final decantada por la muralla defensiva verdiblanca y el acierto de Arnau Xaus y Bruno Saavedra. «Teníamos la primera oportunidad de sellar un título esta temporada y lo conseguimos. La afición del Liceo siempre quiere que su equipo compita por todo y, de vez en cuando, hay que intentar llenar esa vitrina tan grande que tenemos», señala el entrenador coruñés.

Copa siente una «alegría enorme» por el éxito, la masa social liceísta y por el equipo humano que se vuelca día a día en la entidad que preside Daniel Echevarría. «Hay mucha gente que no se ve, pero está trabajando muy bien. El club está muy estable y me siento muy contento por ello», reconoce el técnico.

Una zaga inquebrantable

Tres partidos de máxima intensidad y exigencia menos de 40 horas. Esa ha sido la hoja de ruta de un Liceo que no perdió tiempo en buscar excusas y entregó hasta el último aliento sobre la pista del Ateneu. «El compromiso defensivo en los tres partidos fue una barbaridad. En 150 minutos de juego nos metieron dos goles a bola parada y el 4-1 [del Calafell en la final], cuando quedaba un minuto y medio para el final. Fuimos un equipo muy solidario atrás y leímos muy bien los ataques de los equipos rivales, el torneo de Blai [Roca] es espectacular. Hay una frase que dice que las defensas condicionan ataques, ese era nuestro primer objetivo», asegura Juan Copa.

Nuno Paiva trata de superar a Quim Gabarró en un lance del Calafell-Lideo de la final de Copa. / David Valiente

Pese al amplio resultado, el cuadro colegial tuvo que sudar para imponerse en una ajustada y vertiginosa final. Para Copa, hubo dos momentos clave en el duelo: el 0-1 de Xaus justo antes del descanso y el 0-2 de Saavedra cuando más asediaba el conjunto de Guillem Cabestany. «El Calafell seguramente quería llegar a los últimos minutos con el partido igualado. Vivieron mucho de la bola parada contra el Barça [en semifinales] y era muy importante para nosotros ponernos por delante. Lo conseguimos [con el gol de Xaus] y en la segunda parte no entramos bien, esperamos demasiado el error del rival. Hablamos en el descanso que podíamos dar una marcha más, la habíamos estado guardando contra el Alcoi y el Igualada, y la dimos», analiza el entrenador.

El encargado de acercar al Liceo a la Copa fue Bruno Saavedra, con tres goles en un minuto y medio que aplastaron la voluntad del Calafell y permitieron respirar y soñar a los coruñeses: «Bruno tiene esos momentos explosivos en los que nos da mucho en ataque. Marcar el segundo gol fue un alivio».

Una rueda que no se detiene

Con el agradable sabor de la victoria en el paladar, el equipo tiene el tiempo justo para disfrutar de su conquista antes de cambiar el chip y pensar en Europa. «Lo primero que vamos a hacer es celebrar, porque es muy difícil ganar un título con el Liceo. Tenemos que reconocer el mérito de lo que hicimos», admite Juan Copa.

El preparador coruñés, no obstante, ya piensa en el compromiso del jueves contra el Barcelos (20.30 horas, TVG 2). «Es un partido muy importante dentro de los objetivos que tenemos marcados, porque sabemos que si ganamos tenemos la final a ocho de la Champions asegurada automáticamente», dice el técnico, que pide a la afición que se sume a la fiesta: «Me gustaría ver un Riazor lleno porque nos lo merecemos. El partido va a ser muy duro, tenemos la baja de Bruno [sancionado en Europa], que fue el MVP de la final de la Copa, y más que nunca necesitamos al sexto jugador que son las 4.000 personas de la grada del Palacio».