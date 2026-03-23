Bruno Saavedra, el héroe del Liceo en la Copa del Rey: «Fue un 'hat-trick' especial, tres goles de adrenalina pura y dura»

Han pasado poco más de 24 horas desde la conquista de la Copa del Rey. ¿Cómo se sienten?

Han sido bastante intensas, la verdad (se ríe). Pero bueno, ganar un título es ganar un título, no pasa todos los días. Hay que celebrarlo y, sobre todo, disfrutarlo.

Llegaron a Sant Sadurní d'Anoia en uno de los tramos más exigentes del curso y con unos horarios de Copa que dejaban poco margen para el descanso [jugaron los tres partidos en menos de 40 horas]. ¿Iban preparados para ello?

Es verdad que veníamos de una temporada dura en el calendario, de muchos partidos en poco tiempo, pero nosotros íbamos a la Copa con plena confianza en nosotros mismos y con ganas de ganar. La afrontamos así, yendo primero a por el primer partido contra el Alcoi. Sin pensar en lo siguiente, pero con ese objetivo.

Triunfo por 2-1 contra los alicantinos en los cuartos de final, donde usted marca un gol importante. ¿Cómo valora ese choque inaugural?

Los primeros partidos de la Copa del Rey siempre son complicados. El Alcoi, concretamente, es un equipo muy difícil de ganar y eso lo sabíamos bien. Al final, ganamos porque hicimos nuestro hockey, que es aprovechar las ocasiones que tenemos, defender como animales y demostrar que sabemos sufrir hasta el final.

En semifinales se midieron a un Igualada al que todavía no habían ganado este curso, ya que les había superado en la primera vuelta de la OK Liga y empatado en la segunda. ¿A la tercera fue la vencida?

Sí, eso parece (se ríe). Llegamos al partido con mucha confianza. A pesar de haber perdido y empatado antes, sabíamos que podíamos superarlos. Y así fue, luchamos mucho por ello. Es verdad que nos ponemos por delante muy rápido, no sé si a los diez u once segundos, y empezar ganando nos dio mucha tranquilidad. Pero bueno, seguimos trabajando, metimos a toda nuestra gente que se desplazó a ver el partido y nos tocó sufrir otra vez, pero salió bien.

También se adelantaron en la final contra el Calafell con el 0-1 de Arnau Xaus antes del descanso. ¿Les ayudó a sobrellevar la tensión?

Sí. Un 0-1 en hockey no es nada, es una renta mínima que se te puede complicar en muy poco tiempo. Pero, igual que se te puede torcer, también te puede dar confianza para ganar y así nos pasó. Después, en ese minuto y medio nos ponemos ya 0-4, que tampoco te asegura nada, la verdad, pero sí que nos da mucha tranquilidad.

Bruno Saavedra pugna por una bola en el Liceo-Alcoi de cuartos de final de la Copa del Rey. / David Valiente

Tres chispazos, un título y un sueño cumplido

Usted fue el responsable de ampliar esa ventaja con tres goles consecutivos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo vivió ese minuto y medio decisivo?

Uf, fue un momento muy especial. La verdad es que ese hat-trick fue adrenalina pura y dura, moló muchísimo. Celebrarlo con los compañeros, con la grada, con toda la gente que estaba allí... Fue una sensación increíble.

El tercero lo marca de falta directa. ¿Tenía claro que iba a lanzarla usted? ¿Cómo se gestó esa decisión?

Bueno, yo estaba con mucha confianza y quería tirarla. Tenía claro desde antes del partido como iba a lanzar la bola parada, si es que me tocaba, lo había pensado. Desde el banquillo, Dava me animó, me dijo 'tírala tú, tírala tú'. Y la marqué.

Fue nombrado mejor jugador de la final. ¿Qué significa ese MVP a nivel personal?

Es un reconocimiento individual, pero en el que el equipo también está involucrado. Mis dos primeras temporadas aquí fueron complicadas [por problemas de lesiones] y recibir este premio significa mucho para mí.

Dice Toni Pérez que él adivinó su galardón antes de que se jugase el partido contra el Calafell. ¿Cómo es eso?

Sí, tiene razón (se ríe). Estábamos calentando en la pista, justo antes de empezar la final, y me cogió Toni a un lado y me dijo que jugase tranquilo, que iba a hacer un partidazo y que iba a terminar como MVP. Y así fue al final, ¿no? Él lo manifestó primero.

¿Qué significa para Bruno Saavedra ganar la Copa del Rey con el Liceo?

Es un auténtico sueño. Desde pequeño, cuando jugaba en el Compostela, veía al Liceo y soñaba con jugar aquí. Hace tres años pude cumplir ese objetivo y el siguiente era ganar un título con esta camiseta. Ya lo he conseguido, estoy muy contento.

¿Y ahora qué?

Pues ahora a por más títulos, con más hambre que nunca. Empezando ya por el jueves en el Palacio de los Deportes contra el Barcelos, en Champions. Hay que ganar.

Ahí le tocará seguir el partido detrás de la valla porque cumple sanción en Europa. ¿Es sencillo el cambio de rol?

Bueno, lo que me toca es animar a mis compañeros, que sé que van a luchar como yo o más por ganar. Y darles todo el impulso que pueda estando fuera.