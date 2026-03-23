Casas Novas vibra con la segunda fase del XXVI Trofeo

El Centro Hípico Casas Novas acogió este fin de semana la segunda fase del XXVI Trofeo Casas Novas, con la participación de más de 200 binomios. Las pruebas, tanto de ponis como de caballos, se desarrollaron íntegramente en la pista cubierta de las instalaciones, con un programa intenso y dinámico durante ambas jornadas. Tras la disputa de esta segunda fase, la clasificación provisional del trofeo está liderada por Valentina Méndez con Black Widow en Ponis A; María González Blanco con Utika en Ponis B; Martina Cordero Fernández con Houla Hop La Briarde en Ponis C; y Adriana Reixa Cendame con Pedrito en Ponis D. La última fase del trofeo tendrá lugar el próximo mes de octubre.