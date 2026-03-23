Baloncesto
El Leyma Coruña abre la venta de entradas a sus abonados para el derbi contra el Obradoiro
Los socios tendrán preferencia para conseguir localidades entre el 24 de marzo y el 2 de abril, ambos incluidos | Destina 223 billetes para la afición visitante, las mismas que el club compostelano cedió a la masa social coruñesa en la primera vuelta
Las hojas del calendario de la Primera FEB pasan una tras otra camino de la fecha más esperada por la afición del Leyma Básquet Coruña: el partido contra el Obradoiro del próximo 11 de abril. El día grande del Coliseum, que puede ser decisivo en las aspiraciones de ACB de ambas escuadras, se acerca en el horizonte y tanto el club como sus seguidores ya calientan los motores. Este martes, 24 de marzo, la entidad coruñesa activa el primer plazo de venta de entradas para el gran derbi. En esta primera ventana, abierta hasta el 2 de abril (incluido), la institución que preside Pablo de Amallo ofrece a sus 5.835 socios la opción preferente de comprar dos entradas por abono «en reconocimiento al apoyo que brindan al equipo» cada semana.
En lo que se refiere a las localidades visitantes, el Leyma asegura que «procederá en los mismos términos aplicados por el Obradoiro» en el partido de la primera vuelta, que enfrentó a los conjuntos de Diego Epifanio y Carles Marcoen el Fontes do Sar. La entidad coruñesa cederá al club santiagués 57 entradas de protocolo y pondrá a su disposición otros 223 billetes para que el propio Obra gestione con sus seguidores. «Podrá adquirirlas para ofrecerlas a sus aficionados o bien solicitar que se abran a la venta general», indica la escuadra naranja que, por el momento, bloqueará los asientos a la espera de lo que decida su rival.
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