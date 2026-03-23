El Liceo presume de Copa del Rey: «Es la caña, vamos a intentar acabar la temporada con algún título más»

Después del éxito, la celebración. El Liceo conquistó su undécima Copa del Rey el pasado domingo frente al Calafell y el club saca pecho de su hazaña en A Coruña. Tras aterrizar en suelo coruñés el domingo por la noche, la expedición liceísta ha dedicado el lunes a visitar diferentes instituciones y ofrecer el trofeo a la ciudad, antes de pensar en el Barcelos (jueves, 20.30 horas, Palacio de los Deportes).

La plantilla del Liceo posa con Diego Calvo y Roberto Gacía en la delegación territorial de la Xunta de Galicia. / MONCHO FUENTES

Un trofeo que «engrandece» el deporte gallego y coruñés

La primera parada del tour verdiblanco fue la delegación territorial de la Xunta de Galicia. Allí, la entidad colegial fue recibida por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el secretario xeral para o Deporte, Roberto García. Calvo resaltó que el Liceo es el «equipo más laureado» de Galicia y aseguró que esta Copa del Rey «engrandece la historia del hockey y del deporte gallego». «Llevábamos un par de temporadas con ganas de celebrar un título y este es muy importante, porque recupera las buenas sensaciones», afirmó. El conselleiro también señaló que lo que queda de curso promete «grandes alegrías» en verde y blanco y destacó el liderato del equipo en la OK Liga, por lo que espera volver a recibirlos a final de temporada con otro trofeo bajo el brazo.

Después de la Xunta, la delegación liceísta visitó la Diputación de A Coruña, donde compartió la Copa con el presidente provincial, Valentín González Formoso, y el diputado de Deportes, Antonio Leira. Formoso señaló que el Liceo es «el orgullo de toda una provincia» y puso en valor el papel del club y sus jugadores como referentes sociales, más allá del plano puramente deportivo: «Sois un ejemplo para muchas generaciones, dentro y fuera de las pistas». El mandatario provincial deseó una nueva cita con la expedición colegial al término de la campaña. «Con la Copa ya en A Coruña, es inevitable soñar con el doblete. No es sencillo, pero este equipo demuestra cada semana que puede aspirar a todo», concluyó.

Los jugadores verdiblancos celebran la Copa del Rey en la Diputación de A Coruña, con Valentín González Formoso y Antonio Leira. / LOC

Fin de fiesta en María Pita

La última estación verdiblanca fue el Concello de A Coruña. La alcaldesa, Inés Rey, junto al concelleiro de Deportes, Manuel Vázquez, y el resto de la Corporación Municipal recibieron a la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva del Liceo para ofrecer la Copa a la ciudad. «Es un orgullo abrir estas puertas para recibiros con un título más, y ya van cuarenta y cuatro», comenzó la regidora local. Rey calificó a la escuadra verdiblanca de «historia viva» de A Coruña y resaltó «el talento, el coraje, la integridad y la entereza».

Inés Rey calificó a la escuadra verdiblanca de «historia viva» de A Coruña y resaltó «el talento, el coraje, la integridad y la entereza». / Carlos Pardellas

En su discurso, Inés Rey hizo hincapié en algunos nombres propios. «Mención especial para César Carballeira, en su última temporada, que se ha dejado la vida por estos colores y es un ejemplo, pero tiene dignos sucesores, como Jacobo Copa o Bruno Saavedra, que solo sabe marcar goles», bromeó. También tuvo palabras para Dava Torres, el capitán del equipo, a quien definió como «todo corazón, todo compromiso y todo liderazgo, un espejo en el que se miran los más pequeños». Sobre Juan Copa, aseguró que «un equipo necesita un entrenador y un entrenador es más que decir dónde se tiene que poner cada jugador. Es trabajo, es visión, es capacidad y es entrega».

Dava Torres y César Carballeira, con la Copa del Rey en María Pita. / Carlos Pardellas

En el Palacio Municipal hablaron también los hermanos Torres, Tito y Dava, como representantes de la directiva y el vestuario. «Creo que el Liceo va de lo bonito que es volver a intentarlo, una y otra vez. Jugamos contra equipos que tienen unos presupuestos tremendos, pero nosotros siempre creemos que podemos [ganar] y da igual que haya jugadores que vengan o que se vayan. El espíritu que transmiten los capitanes, el entrenador y la afición es que siempre creemos que se puede. Es muy bonito ser de un equipo que nunca se rinde», comentó Tito. Dava, por su parte, admitió que la plantilla «disfruta mucho del camino», pero que, al final del día, entrenan «como animales» para ganar, porque «ganar mola». «Vamos a intentar que el año se termine con algo más, pero esto es la caña, estamos muy felices», concluyó el capitán coruñés.