Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Motos bajo vigilanciaUn año de obras en Os MallosIdentificado el conductor que destrozó un mupi en A CoruñaObras en viviendas y localesDos colegios de A Coruña en el top 100 de EspañaPrimer Solete de Repsol para un conocido local de A Coruña
instagramlinkedin

Medalla de plata para Bolboretas en el Campeonato de España

La agrupación coruñesa regresa de Sevilla con un subcampeonato nacional en 2.000 metros dragon boat

El equipo de Bolboretas, en Sevilla.

El equipo de Bolboretas, en Sevilla. / LOC

RAC

A Coruña

Sevilla tiene un color especial. Concretamente, el de la medalla de plata que logró Bolboretas A Coruña Dragon Boat BCS este fin de semana en el Campeonato de España celebrado en la ciudad andaluza. La agrupación coruñesa, integrada por medio centenar de pacientes de cáncer de mama, participó en el CEAR de La Cartuja en el Nacional de Barco Dragón de 2.000 metros y cerró su concurso con una medalla de plata en la categoría Open PD3 DB10. El equipo gallego completó la prueba en un tiempo de 12:47.70 minutos, por detrás del Club Piragüismo Ciudad de Lugo y por delante del Club de Dragon Boat Marina Valencia BCS-ACS, que completó el podio en el tercer lugar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents