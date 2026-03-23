Medalla de plata para Bolboretas en el Campeonato de España

Sevilla tiene un color especial. Concretamente, el de la medalla de plata que logró Bolboretas A Coruña Dragon Boat BCS este fin de semana en el Campeonato de España celebrado en la ciudad andaluza. La agrupación coruñesa, integrada por medio centenar de pacientes de cáncer de mama, participó en el CEAR de La Cartuja en el Nacional de Barco Dragón de 2.000 metros y cerró su concurso con una medalla de plata en la categoría Open PD3 DB10. El equipo gallego completó la prueba en un tiempo de 12:47.70 minutos, por detrás del Club Piragüismo Ciudad de Lugo y por delante del Club de Dragon Boat Marina Valencia BCS-ACS, que completó el podio en el tercer lugar.