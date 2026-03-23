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Así fue la recepción en María Pita a los jugadores del Liceo con su undécima Copa del Rey

"El Liceo es historia viva de A Coruña", comentó la alcaldesa Inés Rey durante el encuentro

Así fue la recepción en María Pita a los jugadores del Liceo con su undécima Copa del Rey

Así fue la recepción en María Pita a los jugadores del Liceo con su undécima Copa del Rey

Sara Gallego

RAC

Los jugadores y el equipo técnico del Hockey Club Liceo han sido recibidos este lunes en el Palacio Municipal de María Píta tras conquistar su undécima Copa del Rey este domingo en Barcelona, ante el Calafell La Menorquina por 4-1, con un triplete de Bruno Saavedra.

El equipo coruñés es el club de hockey más galardonado de la historia de Galicia. Suma 44 títulos nacionales e internacionales en los últimos 44 años, incluyendo 8 Ligas, 11 Copas del Rey, 3 Supercopas de Españas, 6 Copas de Europa, 3 Copas CERS, 2 Recopas de Europa, 6 Supercopas de Europa y 5 Copas Internacionales. En la actualidad, es líder en solitario de la OK Liga a falta de cuatro jornadas para el final de la temporada.

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En la recepción de esta mañana, la alcaldesa Inés Rey tuvo palabras de cariño para el jugador César Carballeira, que encara su última temporada en el equipo, para el capitán Dava Torres, para el entrenador Juan Copa, entre otros jugadores y cuerpo técnico que citó. “El Liceo no solo es un equipo. Es historia viva de A Coruña. Es un símbolo que lleva el nombre de la ciudad por toda España y por toda Europa", comentó la regidora en un encuentro en el que también les hizo entrega de una figura de Sargadelos con la Torre de Hércules.

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