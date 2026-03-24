Los abonados del Leyma agotan las primeras entradas para el derbi contra el Obradoiro

La Leymamanía no entiende de límites. Apenas cinco horas después de que el Leyma Básquet Coruña activase la primera ventana de venta de entradas para el partido contra el Obradoiro, el próximo 11 de abril, la Familia Naranja ha acabado con los asientos disponibles. El plazo, abierto solo para los abonados del club, permitía a cada socio sacar dos billetes extra por carné, para hacer del Coliseum una caldera en uno de los duelos más determinantes del curso.

La voraz reacción de la masa social ha obligado a la entidad que preside Pablo de Amallo a abrir el tendido alto del recinto municipal y ganar un margen de más de 1.000 butacas que pueden acercar el aforo a las 9.000 personas, como ya ocurrió el curso anterior en algún partido de ACB. El Leyma, eso sí, mantiene bloqueadas las casi 300 localidades reservadas para el Obradoiro y, de momento, la venta continúa solo disponible para los abonados, que tendrán preferencia hasta el próximo 2 de abril.