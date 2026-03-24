Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Una semana de complicaciones en la movilidadEl pleno por la renuncia del Mundial ya tiene fechaIncendiados seis contenedores de madrugadaEl textil de A Coruña se planta ante el convenio estatalEl tiempo en Galicia en Semana SantaNuevo almacén Amazon en AgrelaDos joyas del Modernismo coruñés preparan mejorasEl polígono de Bergondo pierde su única sucursal bancaria
instagramlinkedin

Baloncesto

Los abonados del Leyma agotan las primeras entradas para el derbi contra el Obradoiro

El club ha tenido que ampliar el aforo cinco horas después de abrir el primer plazo de venta de localidades

La afición del Leyma levanta las bufandas en el duelo frente al Tizona en el Coliseum.

La afición del Leyma levanta las bufandas en el duelo frente al Tizona en el Coliseum. / Iago López

Sara Gallego

A Coruña

La Leymamanía no entiende de límites. Apenas cinco horas después de que el Leyma Básquet Coruña activase la primera ventana de venta de entradas para el partido contra el Obradoiro, el próximo 11 de abril, la Familia Naranja ha acabado con los asientos disponibles. El plazo, abierto solo para los abonados del club, permitía a cada socio sacar dos billetes extra por carné, para hacer del Coliseum una caldera en uno de los duelos más determinantes del curso.

La voraz reacción de la masa social ha obligado a la entidad que preside Pablo de Amallo a abrir el tendido alto del recinto municipal y ganar un margen de más de 1.000 butacas que pueden acercar el aforo a las 9.000 personas, como ya ocurrió el curso anterior en algún partido de ACB. El Leyma, eso sí, mantiene bloqueadas las casi 300 localidades reservadas para el Obradoiro y, de momento, la venta continúa solo disponible para los abonados, que tendrán preferencia hasta el próximo 2 de abril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una pontevedresa estrena el primer centro de yoga y pilates con máquinas en Arteixo: 'A los 17 descubrí que esto era lo mío
  2. Irene Ferreras: 'En el Deportivo no querían que empezase la temporada, pero no fueron valientes
  3. ¿Adiós a los atascos de A Coruña? El mapa del metro viral con paradas en Arteixo, el aeropuerto y Oleiros
  4. El paraíso de las gangas aterriza en Agrela: stock de Amazon y electrodomésticos desde 10 euros a partir del 28 de marzo
  5. ¿Qué tiempo hará en A Coruña en la recta final de marzo? La Aemet y Meteogalicia tienen las claves
  6. Los cuatro barrios más céntricos agrupan más de la mitad de las obras en viviendas y locales en A Coruña
  7. Inditex, Mango, Primark y H&M pactan una subida de sueldos y menos jornada tras tres años de bloqueo: Estas son las mejoras
  8. El investigador de la Universidade da Coruña que limpia el agua con materiales naturales y luz solar: eficacia del 98%

Los abonados del Leyma agotan las primeras entradas para el derbi contra el Obradoiro

Blai Roca y Bruno Saavedra, entre los mejores de la Copa del Rey

Medalla de plata para Bolboretas en el Campeonato de España

Casas Novas vibra con la segunda fase del XXVI Trofeo

Casas Novas vibra con la segunda fase del XXVI Trofeo

El Leyma Coruña abre la venta de entradas a sus abonados para el derbi contra el Obradoiro

Bruno Saavedra, el héroe del Liceo en la Copa del Rey: «Fue un 'hat-trick' especial, tres goles de adrenalina pura y dura»

El Liceo presume de Copa del Rey: «Es la caña, vamos a intentar acabar la temporada con algún título más»

El Liceo presume de Copa del Rey: «Es la caña, vamos a intentar acabar la temporada con algún título más»

Así fue la recepción en María Pita a los jugadores del Liceo con su undécima Copa del Rey

Así fue la recepción en María Pita a los jugadores del Liceo con su undécima Copa del Rey
Tracking Pixel Contents