Ana Jiménez, el 'pepino' de Maristas: «Ganar la Liga sería histórico, pero vamos a lo nuestro, pasito a pasito»

«Probé varios deportes cuando era pequeña, pero toda mi familia jugaba al baloncesto, lo probé y me enganché al instante». Ana Jiménez nunca tuvo opción. Su destino estaba ligado a la cancha antes incluso de nacer, a través de la sangre de su padre, jugador y árbitro. Después de formarse en el Unicaja y alcanzar la Liga Challenge con La Salle, hace dos veranos hizo las maletas y aterrizó en A Coruña seducida por el «atractivo proyecto» de Maristas. Tras rozar el retorno a Challenge el año pasado, esta temporada está a un triunfo de conquistar el título de la Liga Femenina 2 con la escuadra de Fernando Buendía. Un éxito histórico por el que pelearán este sábado contra el Ibaizábal (18.00 horas, Maristas).

Dentro de la pluralidad del conjunto coruñés, es difícil no encontrar el nombre de Ana Jiménez entre las estadísticas más destacadas de cada jornada. La alero malagueña es una de las tres jugadoras que más minutos acumula en el parqué colegial y también está en los podios de rebotes (manda en los defensivos), balones robados y tapones. «Me siento muy cómoda en el equipo, el estilo de juego me favorece. Creo que la conexión que tenemos entre todas nos potencia mucho a nivel individual. Estoy muy contenta y eso se refleja en mis números», confiesa. Números, sensaciones y un rendimiento excelso que han llevado a su entrenador a apodarla «pepino». «Alguien le dijo alguna vez que era un pepino de jugadora y se le quedó. A veces me llama pepi desde la grada y la gente se confunde», bromea Jiménez.

La andaluza ya militó en la Liga Challenge dos temporadas, en Melilla, justo antes de aterrizar en A Coruña. Para Ana Jiménez, la gran diferencia entre la actual competición y la siguiente es el apartado físico, pero cree que Maristas puede hacerse un hueco en la segunda categoría: «La afición, que es lo mejor que tenemos, estaría encantada de ver al equipo ahí y se lo merecerían, porque están siempre al pie del cañón». En un par de semanas, de un modo u otro, tendrá la oportunidad de volver. Pero, primero, quiere vencer al Ibaizábal. Y conquistar un histórico título de Liga.

La plantilla de Maristas posa justo antes de un entrenamiento en el colegio. / CASTELEIRO

Broche de oro a un curso de ensueño

Maristas está a un triunfo de ser campeón de la Liga Femenina 2. Restan aún tres jornadas de la fase regular del Grupo B, pero el vestuario colegial aspira a cerrar el primer objetivo del curso lo antes posible. Son días de «muchísima ilusión», pero también de mantener los pies en el suelo: «Intentamos que sea una semana más. Sabemos que es algo histórico para el club, pero nosotras vamos a lo nuestro, pasito a pasito».

La plantilla sabe que enfrente estará Ibaizábal, su gran némesis de la presente temporada, uno de los pocos equipos que ha logrado doblegar a la escuadra coruñesa. «Es un rival muy duro y somos conscientes de que vendrá a darlo todo, porque ellas también se están jugando cosas», advierte Jiménez. No obstante, el combinado de Buendía viene de superar su máximo histórico de victorias en la competición (20): «Para nosotras es un orgullo superar récords y que cada año sea mejor que el anterior, pero nos centramos en mirar hacia delante».

Quedar campeón de la Liga Femenina 2 también es un atajo hacia la Liga Challenge. A diferencia del año pasado, cuando los cuatro primeros clasificados compitieron por igual en la fase de ascenso, este curso, los líderes del Grupo A y el Grupo B juegan una final entre ellos. El que gana, sube. El que pierde, tiene una segunda oportunidad en el play off. «Me parece el sistema de competición más justo», indica la malagueña.

El pabellón colegial está listo para vibrar. Y las jugadoras y el cuerpo técnico para cerrar por todo lo alto una campaña que, acabe como acabe, ya ocupa un lugar privilegiado en los libros de grandes gestas de la entidad y del deporte local. «No tenemos ninguna fórmula para el éxito, lo que hacemos todos los días es entrenar súper duro, escuchar los consejos de los entrenadores y unirnos entre nosotras», afirma Ana Jiménez, que también considera que la «versatilidad» de la plantilla y la solidez «de la defensa» son los otros grandes puntos fuertes de un equipo que, este sábado, emplaza a toda A Coruña a vivir una cita con la historia.