Blai Roca y Bruno Saavedra, entre los mejores de la Copa del Rey

El Liceo ya ha digerido su undécima Copa del Rey, pero las alegrías no dejan de llegar desde Sant Sadurní d'Anoia. Dos días después de levantar el trofeo en el Ateneu, Blai Roca y Bruno Saavedra se han consolidado como dos de los jugadores más destacados de la competición, al ser incluidos en el quinteto ideal de la misma. Los liceístas comparten formación con Biel Llanes (Igualada), Sergi Llorca (FC Barcelona) y Sergi Folguera (Calafell).

La inclusión de dos de los baluartes del conjunto de Juan Copa en el cinco de honor de la Copa está más que justificada. Blai Roca es el pilar del cuadro verdiblanco. En sus reflejos y su seguridad se sustenta un entramado defensivo casi siempre inquebrantable para los rivales. En el Ateneu, Roca recibió apenas tres goles, uno por partido. Dos de ellos fueron a bola parada (contra el Alcoi en cuartos y frente al Igualada en semifinales) y el otro, ante el Calafell en la final, a falta de 45 segundos para la conclusión del encuentro y con el equipo prácticamente celebrando el primer título de la campaña.

De la actuación de Bruno Saavedra en Sant Sadurní queda poco por decir. El compostelano apareció en el momento justo, cuando el conjunto coruñés necesitaba desatascar la final, para firmar tres goles en menos de dos minutos que sentenciaron el partido y pintaron el trofeo de verde y blanco. Antes, había marcado en la cita inaugural frente al Alcoi, lo que le valió para terminar como máximo realizador del campeonato con cuatro dianas en total.