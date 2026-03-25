Liceo-Barcelos: Una final anticipada después de la euforia de la Copa

Después del confeti, de los abrazos, de las lágrimas y de las visitas institucionales tras ganar el pasado domingo su undécima Copa del Rey, el Liceo vuelve este jueves (20.30 horas, TVG) al Palacio de los Deportes de Riazor en busca de un nuevo triunfo con el que darle otra alegría a su afición. El conjunto verdiblanco afronta la penúltima jornada de la fase de grupos de la WSE Champions League, la última en casa, con la misión de ganar para certificar matemáticamente el pase a la final a ocho. Los de Juan Copa llegan en una posición de privilegio, pero saben que deben ofrecer su mejor versión para doblegar al vigente campeón de Europa y evitar un tropiezo que pueda comprometer sus opciones de pasar a la lucha por el título continental.

El conjunto colegial no podrá disponer sobre la pista del héroe que les guio a la victoria el pasado domingo en Sant Sadurní d'Anoia. Bruno Saavedra, que continúa sancionado en Champions, será baja y tendrá que animar a sus compañeros desde fuera de la pista. Tampoco podrá vestirse de corto Toni Pérez. El asturiano, que se lesionó en el último encuentro europeo, contra el Sporting de Lisboa, avanza en la recuperación de su esguince. Estuvo presente en la Copa del Rey animando a sus compañeros con una protección en su pierna. Esta semana comenzó a calzarse los patines y, aunque se espera que vuelva antes de que termine la temporada, no podrá jugar esta semana.

Con nueve jugadores de la primera plantilla, y el canterano Jaime Méndez, que ya viajó con el equipo en el último duelo en Portugal, el Liceo se arremanga para dar el do de pecho en una batalla trascendental para sus aspiraciones de meterse en la final a ocho. Los colegiales marchan segundos de su grupo con 12 puntos, pero solo tienen dos de margen sobre el Barcelos, que marcha cuarto con 10. Las mismas unidades tiene el Oliveirense, que ocupa la quinta plaza (quedaría eliminado) y recibirá al equipo coruñés en la última jornada de la fase de grupos. Ganar o, como mínimo, puntuar es un debe para los de Juan Copa para no complicarse sus opciones de meterse entre los ocho mejores clubes de Europa.

Para ello, aspira a contar con las virtudes de los habituales: la calidad diferencial de César Carballeira y Dava Torres, los capitanes que quieren volver a vivir una última alegría europea juntos con la verdiblanca; las paradas sensacionales de Blai Roca, el gol que atesora Arnau Xaus, que ya abrió la lata ante el Calafell en la final de la Copa del Rey; o la energía desde atrás de Nil Cervera, que dio un paso al frente en el torneo del KO. El aporte de un Nuno Paiva que brilla con luz propia y la capacidad de respuesta de Tombita y Jacobo Copa, que lideraron al equipo ante el Sporting hace unas semanas, son argumentos de peso para un Liceo que no le teme a nadie y que quiere quedarse con los tres puntos en el Palacio.

Un Barcelos obligado a ganar

El Liceo tiene el recuerdo reciente de la eliminación en cuartos de final de la pasada Champions a manos del Barcelos en una eterna tanda de penaltis. El conjunto luso apeó a los colegiales para, luego, proclamarse campeón de Europa. Sin embargo, ha sufrido un proceso de reconstrucción, condicionado por la marcha de varios pesos pesados a los gigantes de su país.

Ya sin Conti Acevedo, Danilo Rampulla o el excolegial Pol Manrubia, apuesta por una mezcla de veteranos contrastados y talentos emergentes. Miguel Rocha y Carlos Ramos comandan la ofensiva de un equipo que cuenta con el talento y el desparpajo de Tato Ferruccio, que el curso pasado defendió los colores del Liceo. Otro viejo conocido como Luís Querido (hijo del también extécnico liceísta José Querido) aporta experiencia atrás a un equipo que también confía en talento joven español como Kyllian Gil, Iván Morales y el guardameta Guillem Torrents.

El Barcelos ya superó (3-1) a los de Juan Copa en la primera vuelta, en Portugal. Ahora, llega obligado a ganar para seguir en la pelea por pasar de fase. Sin embargo, el Liceo, con la euforia del éxito reciente, quiere darle un nuevo motivo de orgullo a la ciudad y a su afición.