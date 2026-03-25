El OAR convoca a la afición para el duelo directo contra el Agustinos

El Attica 21 Hotels OAR Coruña ya consiguió la semana pasada el objetivo prioritario de la permanencia en División de Honor Plata. Lo logró con seis jornadas de margen para el final de una liga en la que nunca se ha visto en la zona baja de la tabla y en la que, en buena parte del curso, se ha codeado con los cocos. Con la primera misión superada, el conjunto coruñés apela a su afición para animarles y remar hacia la fase de ascenso a la Liga Asobal.

El club coruñés hizo un llamamiento esta semana para que la afición coruñesa acuda este sábado (19.00 horas) al polideportivo San Francisco Javier para convertirlo en una caldera en el duelo clave que afronta contra el Agustinos de Alicante. El OAR marcha actualmente sexto en la tabla, con 29 puntos. Solo una unidad le separa de entrar en los puestos de honor. Enfrente tendrá a un rival directo. Los alicantinos marchan cuartos con 32 puntos, pero ya saben cómo se las gastan los de Nando González, que les doblegaron con autoridad en la primera vuelta (24-37).

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Además del duelo contra el Agustinos, el conjunto coruñés afronta un difícil final de temporada. Tiene que visitar al Proin Triana, líder, la próxima semana y al Puerto Sagunto, segundo, en la última. Entre medias, recibe al Anaitasuna, otro rival directo.