Los tronos del deporte de A Coruña buscan nuevos ocupantes

La octava edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca, que organizan LA OPINIÓN y el Concello de A Coruña con el patrocinio de Vegalsa y la colaboración de HM Hospitales, la Compañía de Tranvías de La Coruña y Coca Cola, apura su sprint final. El evento, que tendrá lugar este jueves, 26 de marzo, en el Centro Sociocultural Ágora a partir de las 20.00 horas, repartirá los cetros del deporte local a deportistas, entrenadores, jueces y entidades en base a sus méritos deportivos en el año natural 2025. Entre los aspirantes, hay una mezcla de novatos, que irrumpen con fuerza en diversas disciplinas, y otros nombres contrastados y veteranos que destacan por su perseverancia y cuentan con varios galardones en sus vitrinas.

Una de las figuras con mayor eclosión en el último año ha sido la de Airi Rodríguez. La tiradora coruñesa se enfrenta a su primera nominación en la categoría de Mejor deportista femenina, donde comparte aspiración con Marta López-Pardo, Martita (fútbol sala), y una habitual como María Sanjurjo (hockey sobre patines), que recogió el premio en la tercera edición. La vencedora sucederá a la lanzadora Yulenmis Aguilar. En categoría masculina, Enmanuel Reyes también busca relevo. El piragüista Carlos Arévalo, que es el deportista masculino que más veces ha ganado (3), el jugador de baloncesto Carlos Martínez y el patinador Lucas Yáñez pugnarán por recoger el testigo del púgil hispanocubano.

El deportista que más veces ha pisado el escenario del Ágora para recoger su reconocimiento es Jacobo Garrido. El nadador coruñés ha ganado el premio a Mejor deportista con discapacidad en seis de las siete ediciones de la Gala. La única excepción fue la victoria del ciclista Damián Ramos, en 2025. Garrido busca revalidar su trono, pues está nominado junto a la también nadadora Almudena Quereda y la atleta Ana Varela.

En el apartado de Promesas, Unai Cereijo es el rey. El patinador del CPA Maxia aspira a lograr su cuarto galardón y revalidar el éxito del año pasado, aunque compite con el atleta Hugo Souto y el piragüista Antón Lagares, que quieren estrenar su palmarés. En la categoría femenina, habrá una ganadora inédita. El Club Halterofilia Coruña, que históricamente ha dominado este apartado, con cuatro reconocimientos (Irene Blanco, en dos ocasiones, Ruth Fuentefría y Digna Silo), cede el terreno a Alicia Chamorro (muay thai) y las taekwondistas Carlas Sesar y Nadia Blanco.

Unai Cereijo posa con una medalla. / RFEP

Premios colectivos y jueces

El Club Halterofilia Coruña, eso sí, opta a recoger el premio a Mejor club. La entidad que preside Ferenc Szabó cuenta con tres de estos reconocimientos en su haber, incluido el de la edición de 2025. En su carrera por obtenerlo, se mide con otro clásico de este apartado: un CPA Maxia bicampeón. El Club Taekwondo Sada tratará de dar la sorpresa.

La cantera de levantadores coruñesa también ha destacado históricamente en el apartado de Mejor equipo, con dos premios, los mismos que el Liceo y el CRAT Rialta. El año pasado, el Leyma Básquet Coruña se impuso después de lograr el ascenso a la Liga ACB y, en la presente edición, Maristas, el Taekwondo Sada y el Attica 21 OAR pelearán por sucederlo.

Precisamente el OAR y el Sada buscan el doblete. Ambas entidades quieren consolidarse como conjunto, pero también pugnan por el reconocimiento de sus entrenadores: Nando González y Francisco Javier Sieira. Se enfrentan en el apartado de técnicos a una Rosa García, del CPA Maxia, que ya ganó en la cuarta edición. Los tres pugnan por suceder a Raimundo Fernández.

Eugenia Gil aspira a su tercer galardón de Mejor árbitra o juez. La coruñesa, que imparte justicia en fútbol, es la única que lo ha ganado dos veces, junto a Dolores Rojas (atletismo), que la igualó en la edición anterior. Zeltia García (gimnasia) opta a unirse al grupo de bicampeonas tras imponerse en la primera edición de la Gala y Carlos Cortés (baloncesto) lucha por lograr su primer trofeo tras varias nominaciones en ediciones anteriores.

Ferenc Szabo recoge un premio en la Gala de 2025 / CARLOS PARDELLAS

Reconocimientos especiales del jurado

Uno de los galardones más esperados de la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca es el que otorga el jurado para poner en valor las trayectorias de figuras vinculadas al deporte que ayudaron a abrir camino hasta el presente. En esta octava edición, los premios recaerán en las manos de Carlos Gil (hockey sobre patines), Augusto César Lendoiro (hockey y fútbol) y Margarita Miguélez (bádminton), que recogen el legado de Conrado Durántez (impulsor del movimiento olímpico en España), Inma Castañón (exfutbolista del Karbo), la agrupación Bolboretas Dragon Boat, el padre Alejandro Pérez (Dominicos), el surfista Dani Souto o el copiloto de rallyes Luis Rodríguez Moya, premiados en ediciones anteriores.