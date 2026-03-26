4-4 | Al Liceo se le escapa la clasificación en un final embarrado y se la jugará ante el Oliveirense

En un partido emocionante marcado por la calidad e intensidad mostrada por el Liceo y por el Barcelos (4-4), los colegiados se colaron en lo que estuvo a punto de ser una fiesta más de los locales, que dejaron escapar un 4-2 a favor y se queda, momentáneamente, sin la clasificación a la final 8 europea. Se jugará el pase en la pista del Oliveirense en la última jornada de la Liga de Campeones.

Con la Copa presidiendo el banquillo, el conjunto verde saltó a la pista con las ideas claras, intenso, y buscando con rapidez un primer tanto que no tardó en llegar. Fue una avalancha verde ante un Barcelos que no pudo hacer más que resistir y buscar transitar. A los cuatro minutos, Nil Cervera golpeó el larguero. Era un aviso de lo que se venía.

El Liceo hizo gala del gran nivel colectivo con el que ha entrado en los últimos meses de competición. Blai contuvo las primeras acometidas visitantes, y a los 7 minutos Dava Torres, que arrancó de suplente pero entró a la pista al cabo de menos de dos minutos, aprovechó un contragolpe para solventar con maestría el mano a mano ante Torrents y poner el 1-0. El estado de gracia liceísta se alargó un poco más, y Tombita, tras zafarse de dos rivales, firmó una gran jugada individual para el segundo.

Sabían Juan Copa y los suyos que el Barcelos no iba a regalar nada. Los lusos, aguerridos, intensos en las disputas, despertaron a falta de diez minutos para el descanso. Vivió entonces el Liceo sus minutos de mayor apuro, y Miguel Vieira recortó distancias tras una buena bola cruzada de Carlitos Ramos. El 24 visitante estaba totalmente solo en el segundo palo. Ramos tendría un palo más antes del descanso, mientras que Dava, tras quedarse a las puertas del 3-1, salvó un mano a mano con Iván Morales para despedir el primer tiempo.

Una segunda parte con espectáculo

Del empate al 3-1. El Barcelos estuvo a punto de igualar, en otra jugada comandada por Ramos y Vieira. Tras una gran atajada de Blai, Dava sacó bajo palos el rebote. Acto seguido, el capitán, que le robó la bola a Luis Querido, fusiló sin piedad desde larga distancia para volver a ampliar la ventaja.

El Liceo notó el desgaste de la Copa. Kylian Gil aprovechó un despiste en defensa para el 3-2. Ambos equipos entraron en un momento límite de faltas, y fue el Liceo el primero en castigar. Arnau Xaus jugueteó con la bola y tras varios amagos superó a al meta rival. Con dos tantos de ventaja, y un Blai inconmensurable bajo palos, el conjunto colegial intentó realizar posesiones más largas para que corriese el reloj. Pero Carlitos Ramos, tras un contragolpe en el que Jacobo Copa reclamó airadamente una falta no señalada, el cuadro luso puso el 4-3. No había videoarbitraje, y hubiese hecho mucha falta.

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Ardió el palacio en el final. Saltaron chispas entre ambos conjuntos. Y la décima llegó a falta de tres minutos, en un choque de César con Morales. Mano a mano, Gil ante Blai, el 9 blanco firmó el empate. El final estuvo embarrado por la actuación de los árbitros italianos Louis Hyde y Alfonso Rago. Anularon el 4-5 a Ferruccio por introducir la bola con el cuerpo tras un rebote. Y, poco después, negaron el 5-4 a Dava en una jugada perfecta. La bola salió despedida, pero llegó a entrar, aunque los trencillas no lo vieron, y condenan al Liceo a jugársela en la última jornada de Champions. Le valdrá empatar o ganar.