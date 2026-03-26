Airi Rodríguez, Carlos Martínez y Jacobo Garrido tocan el cielo en la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca 2025
Carla Sésar, Antón Lagares, Rosa García, Carlos Cortés, Jonathan Sobrino, Chuny Bermúdez de Castro, Carlos Gil, Augusto César Lendoiro, Margarita Miguélez, el OAR y el CPA Maxia completaron el podio
La octava edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca, que organizan LA OPINIÓN y el Concello de A Coruña con el patrocinio de Vegalsa y la colaboración de HM Hospitales, la Compañía de Tranvías de La Coruña y Coca Cola, coronó un año más a las figuras más importantes del deporte coruñés en el Centro Sociocultural Ágora.
Los resultados internacionales, con títulos mundiales, auparon a los altares a la tiradora Airi Rodríguez, mejor deportista masculina, y al jugador de baloncesto 3x3 Carlos Martínez. Heredan el trono que el año pasado ocuparon la lanzadora de jabalina Yulenmis Aguilar y el boxeador Enmanuel Reyes. El nadador Jacobo Garrido recibió el premio al mejor deportista con discapacidad y recuperó el trono que en la última edición le arrebató Damián Ramos.
El talento joven vio emerger a dos nuevas figuras en el cuadro de honor. La taekwondista Carla Sesar se llevó el galardón a la mejor deportista promesa femenina, mientras que el piragüista Antón Lagares se ganó el mismo reconocimiento en la categoría masculina.
Fuera de la acción, Rosa García, del CPA Maxia, se llevó el reconocimiento a la mejor entrenadora y Carlos Cortés, colegiado de ACB y Euroliga, recibió el premio al mejor árbitro o juez. En el apartado colectivo, el Attica 21 Hotels OAR Coruña se hizo con el galardón al mejor equipo y el Club Patinaje Maxia, el de mejor club.
El premio de los lectores de LA OPINIÓN reconoció a título póstumo al árbitro de baloncesto Jonathan Sobrino, fallecido el año pasado. Los premios del jurado recayeron en las manos de Carlos Gil, exentrenador histórico del Liceo y el Dominicos en hockey sobre patines; Augusto César Lendoiro, expresidente del Liceo y el Deportivo; y Margarita Miguélez, exjugadora de bádminton del Club del Mar de San Amaro. El regatista Chuny Bermúdez de Castro recogió el premio leyenda en la noche de las estrellas del deporte coruñés.
- A Coruña se prepara para siete días de complicaciones en la movilidad
- El paraíso de las gangas aterriza en Agrela: stock de Amazon y electrodomésticos desde 10 euros a partir del 28 de marzo
- Inditex, Mango, Primark y H&M pactan una subida de sueldos y menos jornada tras tres años de bloqueo: Estas son las mejoras
- Inditex duplica el presupuesto de su nuevo comedor de Arteixo y eleva la inversión a 28,4 millones de euros
- Afectados por las expropiaciones del Monte Mero, en A Coruña: 'Muchos vecinos no tienen los recursos económicos para el cambio de vivienda
- El polígono de Bergondo pierde su única sucursal bancaria: 340 empresas se quedan sin servicio presencial
- El santuario de la cerveza artesana en A Coruña que compite con los mejores del mundo: 'Fuimos los primeros en traerla a la ciudad
- El Concello de A Coruña refuerza el control del pago de nóminas en el nuevo contrato del ocio del Fórum y el Ágora