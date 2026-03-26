Carles Marco: "Moriríamos si no salimos a jugar a tope con nuestra afición"

"Aquí dentro (en el Leyma Coruña) solo pensamos en el siguiente partido, que es Cartagena (este viernes, 20.30 horas). Bastante tenemos con hacer nuestras cosas de scouting y que nuestros jugadores estén listos para jugar a tope los 40 minutos", advirtió un Carles Marco que se niega a salirse del carril del partido a partido a medida que el conjunto naranja se adentra en el tramo decisivo de la temporada. El técnico de Badalona rechaza pensar en el duelo de dentro de un par de jornadas contra el Obradoiro y se centra solo ofrecer la versión más competitiva posible en el Coliseum: "moriríamos si no salimos a tope delante de nuestra afición", remarcó en la rueda de prensa previa al duelo contra el efesé.

Tras la baja confirmada la semana pasada de Dino Radoncic por una trombosis, el Leyma ha sumado entrenamientos con normalidad en los últimos días. "Danilo Brnovic tuvo un esguince en el partido, pero ya ha entrenado al ritmo de todos", preciso Carles Marco. Ha sido, también, la primera semana de trabajo de Strahinja Micovic con sus nuevos compañeros. "Está bien físicamente, entrenando normal, como sus compañeros. Le falta un poco de ritmo de partido porque hace tres semanas o un mes que jugó su último partido en Kuwait", explicó sobre el serbio.

Confirmó que Micovic "está para jugar", pero su carga de minutos dependerá del desarrollo del encuentro. "Lo primero es que el equipo siga jugando bien y, si él puede ayudarnos, perfecto. Si no puede y tienen que hacerlo sus compañeros, será (su debut) la siguiente semana". Marco es consciente de que el perfil del serbio difiere del que tenía Radoncic, pero una situación similar sucedió cuando el montenegrino cubrió la salida de Yoanki Mencía. "Se puede adaptar a nuestra manera de jugar. En verano habíamos pensado en él. Es un jugador que nos puede abrir el campo, que corre bien y, si está solo, va a tirar. Su envergadura hace que pueda ir bien al rebote ofensivo", explicó.

El peligro del Cartagena

El Cartagena llega al Coliseum como un rival inmerso en la pelea por evitar el descenso, pero lo hará tras sumar dos victorias en los dos últimos partidos. Esa tesitura pone en alerta a Carles Marco. "Son equipos que se están jugando muchas cosas, pero tampoco podemos olvidar que nosotros, en cada partido del año, también nos estamos jugando mucho", reflexionó.

Los naranjas ya ganaron en Cartagena en la primera vuelta, pero el entrenador ve matices y mejoras en el rival al que va a medir este miércoles. "Están agresivos en defensa, corren un poquito más y tienen más confianza en su juego de ataque", aclaró. Además de la leyenda Víctor Faverani, destacó otros perfiles como Sediq Garuba, Alberto Martín o Isaiah Rivera como los jugadores a vigilar.

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Para oponerse a ellos, confía en mantener la consistencia en el Coliseum sin pensar más allá: "no podemos especular, solo pensamos en el partido de mañana y en dar el 200% contra cualquier equipo".