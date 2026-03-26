En directo: El deporte coruñés escoge a los mejores de 2025 en la VIII Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca

Margarita Miguélez, premio especial do xurado á traxectoria

Al tiempo que la ciudad latía con el fútbol y con el hockey sobre patines, Margarita Miguélez se convirtió en una pionera histórica para el bádminton coruñés y español. La jugadora del Club del Mar de San Amaro, fallecida en mayo de 2025, conquistó cinco campeonatos y dos subcampeonatos de España en una disciplina que todavía estaba emergiendo a comienzos de la década de 1980.

Formó con Aida Carballal una dupla que abrió camino, también, en competiciones internacionales. La competencia era feroz, frente a representantes de otros países con más años de experiencia en la modalidad, pero no desistieron hasta equipararse a ellas. La realidad de compaginar el deporte y la vida cotidiana la obligó a dejar la raqueta con 27 años, aunque nunca dejó de seguir desde la distancia los éxitos de las jugadoras que siguieron sus pasos, como Carolina Marín.

Recogió el premio José Luis Carballido, viudo de Margarita de manos de Paula Martínez, directora médica de HM Hospitales.