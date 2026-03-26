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En directo: El deporte coruñés escoge a los mejores de 2025 en la VIII Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca
El evento, en el que se entregan un total de 14 galardones, comienza a las 20.00 horas en el Ágora
Las estrellas del deporte coruñés se reúnen esta noche en su velada más emblemática. Este jueves 26 de marzo, desde las 20.00 horas, se celebra en el auditorio del Centro Sociocultural Ágora la octava edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca, que organizan LA OPINIÓN y el Concello de A Coruña, con el patrocinio de Vegalsa y la colaboración de HM Hospitales, Tranvías Coruña y Coca Cola.
Margarita Miguélez, premio especial do xurado á traxectoria
Al tiempo que la ciudad latía con el fútbol y con el hockey sobre patines, Margarita Miguélez se convirtió en una pionera histórica para el bádminton coruñés y español. La jugadora del Club del Mar de San Amaro, fallecida en mayo de 2025, conquistó cinco campeonatos y dos subcampeonatos de España en una disciplina que todavía estaba emergiendo a comienzos de la década de 1980.
Formó con Aida Carballal una dupla que abrió camino, también, en competiciones internacionales. La competencia era feroz, frente a representantes de otros países con más años de experiencia en la modalidad, pero no desistieron hasta equipararse a ellas. La realidad de compaginar el deporte y la vida cotidiana la obligó a dejar la raqueta con 27 años, aunque nunca dejó de seguir desde la distancia los éxitos de las jugadoras que siguieron sus pasos, como Carolina Marín.
Recogió el premio José Luis Carballido, viudo de Margarita de manos de Paula Martínez, directora médica de HM Hospitales.
Carlos Gil, premio especial do Xurado á Traxectoria
Al repasar la ilustre historia del hockey sobre patines coruñés es imposible omitir el nombre de Carlos Gil. Nacido en Argentina en 1952, se asentó como un coruñés más de adopción cuando aterrizó en el Liceo a mediados de la década de 1970. Primero se ganó un hueco en la historia como jugador al ascender a la máxima categoría en 1979. Estrenó las vitrinas del conjunto colegial con la Copa de la CERS y la Copa del Rey de 1982 y la Liga de 1983.
Cuando pasó a los banquillos, su leyenda creció a niveles estratosféricos. Dirigió 20 temporadas al Liceo entre 1983 y 2017, repartidas en cuatro etapas diferentes. En todas ellas dio motivos para festejar a la ciudad. Conquistó tres Champions, una Copa de la CERS, una Recopa de Europa, tres Intercontinentales, una liga, cinco Copas del Rey y una Supercopa de España. También se convirtió en un icono del Dominicos. Dirigió al equipo de la Ciudad Vieja entre 1988 y 1992 y conquistó con ellos la Copa del Rey de 1990.
Agradece el premio al ser entregado por la gente que forma parte de la familia del deporte.
Carlos Cortés, premio mellor árbitro ou xuíz
Carlos Cortes logra su primer premio tras competir varias veces en esta categoría. Releva a Dolores Gil (atletismo), quien lo ganó dos veces, las mismas que Eugenia Gil (fútbol), quien también aspiraba a ganarlo este año. También estaba nominada Zeltia García (gimnasia), que optaba a unirse al grupo de bicampeonas tras imponerse en la primera edición de la Gala.
Dedica el premio a Jonathan Sobrino, quien está nominado hoy al Premio de los Lectores.
Rosa García, premio á mellor adestradora
Rosa García sucede a Raimundo Fernández como mejor entrenador. La técnica del CPA Maxia ya ganó en la cuarta edición. En esta ocasión competía por el reconocimiento con Nando González y Francisco Javier Sieira.
García comparte el premio con sus compañeros en todos los deportes por la dificultad de su labor.
Carla Sesar, premio á mellor deportista promesa feminina
El Club Halterofilia Coruña, que históricamente ha dominado este apartado, con cuatro reconocimientos (Irene Blanco, en dos ocasiones, Ruth Fuentefría y Digna Silo), cede el terreno Carla Sesar, taekwondista. También estaban nominadas Alicia Chamorro (muay thai) y la taekwondista Nadia Blanco.
Recogió el premio Inmaculada Díaz, madre de la deportista.
Antón Lagares, premio ao mellor deportista promesa masculino
El piragüista Antón Lagares estrena su palmarés en el apartado de promesas, en el que Unai Cereijo es el rey. Precisamente Unai Cereijo también competía para sumar su quinto galardón. El tercer nominado fue el triatleta Hugo Souto.
Entrega el premio Pedro Costa, gerente general de Prensa Ibérica en Galicia y Francisco Duarte, director de Personas de Vegalsa-Eroski
Comienza la Gala. Presenta el periodista Alfonso Hermida. El mago Fredi Muíño amenizará el evento.
Autoridades, patrocinadores y deportistas han pasado por nuestro photocall antes de entrar a la Gala. En la imagen, de izquierda a derecha: Pedro Costa, Gerente General de Prensa Ibérica en Galicia; Francisco Jorquera, concejal del BNG en A Coruña; Manuel Vázquez, concejal de Deportes en el Concello de A Coruña; Juan Carlos Da Silva, director general de Prensa Ibérica en Galicia y Daniel Domínguez, director de LA OPINIÓN.
La Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca vuelve a entregar esta noche un total de 14 galardones que reconocen a las figuras en activo, al talento emergente y a los emblemas que trabajan entre bambalinas para elevar las prestaciones de los deportistas de proximidad. Solo cuatro de ellos tienen ya dueño. Los premios especiales del jurado de esta edición se los llevan el entrenador de hockey sobre patines Carlos Gil; el expresidente del Liceo y el Deportivo, Augusto César Lendoiro; y la jugadora de bádminton del Club del Mar de San Amaro, Margarita Miguélez. Además, el regatista de Marina Coruña, Roberto Bermúdez de Castro, Chuny, recogerá el tercer premio Leyenda del deporte coruñés.
Esta octava edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca está organizada por LA OPINIÓN y el Concello de A Coruña, con el patrocinio de Vegalsa y la colaboración de HM Hospitales, Tranvías Coruña y Coca Cola.
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