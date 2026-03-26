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En directo: El deporte coruñés escoge a los mejores de 2025 en la VIII Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca

El evento, en el que se entregan un total de 14 galardones, comienza a las 20.00 horas en el Ágora

Premios de la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca

Premios de la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca / Carlos Pardellas

Alberto Rivera

A Coruña

Las estrellas del deporte coruñés se reúnen esta noche en su velada más emblemática. Este jueves 26 de marzo, desde las 20.00 horas, se celebra en el auditorio del Centro Sociocultural Ágora la octava edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca, que organizan LA OPINIÓN y el Concello de A Coruña, con el patrocinio de Vegalsa y la colaboración de HM Hospitales, Tranvías Coruña Coca Cola.

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