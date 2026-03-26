El Leyma se conjura ante un Cartagena al alza

Siete partidos le restan al Leyma Coruña en el camino que espera cubrir de baldosas naranjas para regresar a la maravillosa tierra de la Liga ACB. Frente a la tentación de pensar en la final anticipada que afrontará dentro de un par de jornadas contra el Obradoiro, el conjunto naranja se conjura con su afición para mantener su versión más reconocible y competitiva en un Coliseum que cuenta por victorias sus tardes de baloncesto esta temporada. Los pupilos de Carles Marco, ya con el serbio Strahinja Micovic en sus filas, reciben este viernes (20.30 horas, LaLiga Plus) a un Grupo Caesa Seguros FC Cartagena Baloncesto que vive su mejor momento de la temporada, pero necesita sacar victorias de debajo de las piedras para evitar quemarse en la lucha por el descenso.

Para hacerle frente a las aspiraciones de un Cartagena al alza, Carles Marco tendrá a todos sus jugadores disponibles, salvo a Dino Radoncic, baja para lo que resta de curso por una trombosis. Dispondrá de Danilo Brnovic, que sufrió un esguince la semana pasada, pero ya entrenó con normalidad con sus compañeros, y también del recién llegado Strahinja Micovic. "Está bien físicamente, entrenando normal, como sus compañeros. Le falta un poco de ritmo de partido porque hace tres semanas o un mes que jugó su último partido en Kuwait", explicó sobre el serbio. El técnico dio prioridad a mantener el ritmo competitivo de su equipo sobre la aclimatación del nuevo fichaje, pero confirmó que "está para jugar" y que podrá aportar otras virtudes en su rol de cuatro: "Nos puede abrir el campo, corre bien y, si está solo, va a tirar. Su envergadura hace que pueda ir bien al rebote ofensivo".

Segunda jornada consecutiva en el Coliseum y una nueva prueba de concentración para el conjunto coruñés. Los dos únicos tropiezos del curso llegaron a domicilio y ante rivales directos por el ascenso, como Obradoiro y Palencia. Sin embargo, la condición de invicto en su propio feudo es una virtud tan ilustre como exigente. La afición naranja vibra con la esencia y la filosofía de vida del proyecto de Carles Marco. La semana pasada, tras el rapapolvo que sufrieron los naranjas en tierras castellanas, vieron a los suyos someter sin contemplaciones a un Tizona Burgos que no opciones desde el ecuador del primer cuarto.

Los peligros del Cartagena

En esta ocasión, el escenario es similar. Los naranjas reciben a un Cartagena que, pese a marchar decimocuarto y fuera de los puestos de descenso, solo tiene un triunfo de margen sobre la zona de peligro. El efesé, que vivirá su primera visita a A Coruña en partido oficial, atraviesan el mejor momento de una temporada llena de dudas. Con un ex NBA como Vítor Faverani a los mandos del juego interior, suma las virtudes en el exterior y en la creación de juego de Alberto Martín, Isaiah Rivera, Kobe Webster o Sediq Garuba, hermano menor del jugador del Real Madrid Usman Garuba.

En la primera vuelta, en el duelo que Leyma ganó en Cartagena (80-89) lejos de A Coruña, la batalla en las pinturas decantó el choque. Faverani fue una pesadilla en defensa, pero Abdou Thiam, Mus Barro e Ilimane Diop se repartieron las tareas para paliar sus efectos en el marcador. Los tres interiores senegaleses deberán volver a ofrecer su versión más notable bajo los tableros para impedir segundas oportunidades del efesé y garantizárselas a sus propios compañeros en el perímetro.

La mejoría de Paul Jorgensen y Joe Cremo en el último encuentro, junto con las cifras recientes de Guillem Jou y el estado de gracia de Dídac Cuevas y Caio Pacheco en la sala de máquinas invitan al optimismo, pero nunca a la relajación. La vigesimocuarta victoria espera a un Leyma que, sin salirse del partido a partido, quiere dar otro pasito más y restar una final en su camino hacia la máxima categoría.