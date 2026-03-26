La noche de las estrellas en la Gala del Deporte de A Coruña

Logo y organizadores, patrocinadores y colaboradores de la Gala del Deporte. / LOC

Las estrellas del deporte coruñés se reúnen esta noche en su velada más emblemática. Este jueves 26 de marzo, desde las 20.00 horas, se celebra en el auditorio del Centro Sociocultural Ágora la octava edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca, que organizan LA OPINIÓN y el Concello de A Coruña, con el patrocinio de Vegalsa y la colaboración de HM Hospitales, Tranvías Coruña y Coca Cola. La figuras más exitosas, emblemáticas y trascendentes de la ciudad y el área metropolitana se citan en una celebración que reivindica sus trayectorias y, sobre todo, los logros y resultados que alcanzaron a lo largo del año pasado, 2025. No falta, por supuesto, reconocimiento a los valores deportivos y al espíritu de superación que son ejemplo en el ámbito deportivo y en la vida cotidiana.

La Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca vuelve a entregar esta noche un total de 14 galardones que reconocen a las figuras en activo, al talento emergente y a los emblemas que trabajan entre bambalinas para elevar las prestaciones de los deportistas de proximidad. Solo cuatro de ellos tienen ya dueño. Los premios especiales del jurado de esta edición se los llevan el entrenador de hockey sobre patines Carlos Gil; el expresidente del Liceo y el Deportivo, Augusto César Lendoiro; y la jugadora de bádminton del Club del Mar de San Amaro, Margarita Miguélez. Además, el regatista de Marina Coruña, Roberto Bermúdez de Castro, Chuny, recogerá el tercer premio Leyenda del deporte coruñés. Hereda el galardón que se llevaron en las dos ediciones anteriores el futbolista y balón de oro Luis Suárez Miramontes y la regatista olímpica Sofía Toro.

Categorías y nominados

En las categorías individuales, los galardones esperan a conocer sus nuevos dueños. El piragüista Carlos Arévalo, bronce en K4 500 en el Mundial; Carlos Martínez, campeón del mundo de baloncesto 3x3, y el patinador artístico Lucas Yáñez, medallista en el Europeo y en la Copa del Mundo, pugnan por el premio a mejor deportista masculino por sus méritos a lo largo del año pasado.

Por el mismo reconocimiento, en la categoría femenina, pugnan la jugadora de fútbol sala Marta López-Pardo, Martita, bronce con España en el primer mundial femenino de la disciplina; la tiradora Airi Rodríguez, campeona del Mundo y de Europa en tiro olímpico; y María Sanjurjo, jugadora de hockey patines que conquistó el Europeo con la selección española. En la categoría de mejor deportista con discapacidad compiten los nadadores Jacobo Garrido y Almudena Quereda y la atleta Ana Varela.

Es, también, una noche para reivindicar los éxitos de la cantera del deporte coruñés. La mejor de mejor promesa femenina opositan las taekwondistas Nadia Blanco y Carla Sesar y la luchadora de muay thai Alicia Chamorro. Por la parte masculina, concurren el patinador artístico Unai Cereijo, el piragüista Antón Lagares y el triatleta Hugo Santos. Los premios individuales terminan con el mejor entrenador y el mejor juez o árbitro.

En el apartado de los técnicos, aspiran a llevarse el premio mayor Rosa García, del CPA Maxia; Nando González, del Attica 21 Hotels OAR Coruña; y Francisco Javier Sieira, del Taekwondo Sada. En el apartado de colegiados pugnan tres figuras habituales: el árbitro de ACB y Euroliga Carlos Cortes; la jueza de gimnasia artística Zeltia García; y la árbitra de fútbol profesional Eugenia Gil.

Tan importantes son los méritos individuales como los colectivos que sustentan los resultados de sus deportistas. Por ese motivo, concurren al galardón a mejor equipo Maristas Coruña, de baloncesto; el OAR, de balonmano; y el Taekwondo Sada. En cuanto a clubes, los candidatos son el Club Halterofilia Coruña, el CPA Maxia y el Taekwondo Sada, que hace doblete de nominaciones.

El último premio es el que escogen los lectores de LA OPINIÓN. Tras la primera fase de votaciones, los tres candidatos con más apoyos fueron el maestro del Judo Club Coruña, Bernardo Romay; el entrenador del Club Patín Rabadeira, David Garrido; y el árbitro de baloncesto Jonathan Sobrino, fallecido el año pasado. A lo largo de las últimas semanas se llevó a cabo la votación final y este jueves, sobre el escenario del Ágora, se conocerá al candidato con más votos.

Risas y emociones garantizadas

El periodista Alfonso Hermida volverá a ejercer de maestro de ceremonias en una edición más de la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca. Presentará el acto, que comenzará a las 20.00 horas, y dará introducción a las diferentes autoridades, nominados y galardonados que subirán al escenario a entregar y y recoger sus premios.

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Al igual que en las anteriores ediciones, el evento contará con varias actuaciones para el deleite de los asistentes. El actor, cómico y clown Fredi Muíño ofrecerá dos números de su obra Circanelo. A través del personaje que interpreta, hará diferentes intervenciones cómicas y humorísticas vinculadas con el deporte. Un toque de carcajadas y risas que será la guinda de la gran noche de las estrellas del deporte coruñés.