Strahinja Micovic: «Vengo a ayudar al Leyma Coruña a alcanzar la ACB y espero empezar contra el Cartagena»

Strahinja Micovic ya es una realidad en el Leyma Básquet Coruña. Una semana después de que el club anunciase su llegada para ocupar el hueco que deja la ausencia de Dino Radoncic, el alapívot serbio ya viste oficialmente los colores del equipo naranja. Este jueves fue presentado en el Coliseum de la mano del director deportivo de la entidad, Charly Uzal. «Cuando llegas a un equipo ganador, lo más importante es adaptarse rápido para ayudar a seguir en el buen camino. No vengo a cambiar nada, vengo a aportar y a ayudar a mis compañeros a mantener la racha de victorias», señaló el nuevo fichaje coruñés.

El serbio ha confesado que los primeros días están siendo frenéticos, aunque positivos. «Desde que he llegado, todo el mundo está intentando ayudarme a adaptarme lo más rápido que pueda. No es fácil lograrlo en tres o cuatro días, pero conozco a muchos de los jugadores de enfrentarnos el año pasado y vi el último partido del equipo para familiarizarme con el juego lo antes posible», señaló Micovic. En el plano personal, el jugador aseguró «conocer A Coruña», ya que el año pasado, mientras militaba en el Obradoiro, se desplazaba con asiduidad a la ciudad para «visitar a Huskic».

Micovic desembarca en el Coliseum después de una experiencia frustrada en Kuwait, donde la liga se detuvo debido a la guerra. El alapívot asegura que, pese a la inactividad, ha tratado de «mantenerse en la mejor forma posible» y que, pese a no haber jugado en el último mes, ha estado «entrenando muy duro» mientras tanto. «Ya he tenido tres o cuatro entrenamientos seguidos [con el Leyma] y espero empezar a contribuir en la pista desde este viernes (contra el Cartagena, 20.30 horas)». El objetivo del serbio como peón naranja es el mismo que el del equipo: «Ascender a la ACB».

Su pasado en el Obradoiro, máximo rival de la escuadra de Carles Marco en su trayecto de regreso a la élite, no ha pasado desapercibido en A Coruña. El derbi del próximo 11 de abril está marcado en rojo en el calendario y Micovic espera jugar un buen papel en él. «Va a ser un partido muy importante, pero primero tenemos que centrarnos en los anteriores, que son igual de importantes. Ellos [el Obradoiro] son un buen equipo y no me faltará la motivación, pero no solo a mí, tampoco a los demás. Me han dicho que el pabellón va a estar bastante lleno, seguro que va a ser un partidazo»

A la segunda va la vencida

La rápida incorporación de Micovic tras conocerse la ausencia de Radoncic no fue casualidad. El serbio ocupaba un lugar privilegiado en la agenda de la dirección deportiva coruñesa. «Este verano ya habíamos hablado con él, aunque por diversas circunstancias no pudo cuajar entonces», reconoció Charly Uzal. «La baja de Dino nos afecta mucho, porque estaba siendo el MVP del equipo numéricamente. No queríamos debilitar al equipo», reconoció.

El paso de Micovic por la Primera FEB fue un factor diferencial para decantar la balanza. «Buscábamos a un jugador que conociese la liga, que es súper importante por el poco tiempo que queda, y un perfil que se adaptase al juego que pide Carles Marco, de posesiones rápidas, correr y castigar rápido al rival. Con Strahinja lo tenemos, se caracteriza por su gran tiro exterior y es una amenaza para los rivales», admitió el director deportivo.

Aun así, Micovic y Radoncic no son el mismo tipo de jugador. «Son perfiles diferentes, es posible que [Micovic] abra más el campo y sea más diferencial dese la línea de tres puntos. Dino es más potente, pero Strahinja va a permitir más el uno contra uno y el pick and roll de los ballers del equipo. También tiene más altura y envergadura», explicó.