El OAR arranca el maratón por el sueño de la Asobal

El OAR Attica 21, una vez atada la permanencia, quiere soñar en grande y empieza este sábado a las 19.00 horas una agotadora, pero ilusionante serie de partidos que le pueden llevar a disputar el play off de ascenso a la Liga Asobal, algo impensable hace unos meses para un equipo que luchaba por subir a División de Honor Plata. El primer rival será el Agustinos de Alicante, cuarto en la tabla y solo tres puntos por encima de un equipo coruñés, que es sexto en estos momentos, pero a las puertas de ese zona de impulso a la máxima categoría. El San Francisco Javier abrirá las puertas para un duelo decisivo para el futuro de una escuadra coruñesa que solicitó esta semana el apoyo de la afición para esta cita en la recta final.

A pesar de las lesiones de larga duración, de los vaivenes de la temporada y de que los últimos partidos no han sido los mejores, el OAR sabe que debe ganar cuatro o cinco partidos de los seis que le quedan para colarse en esa zona de prestigio. Y los rivales no son menores, porque además de Agustinos, se mide al primer clasificado, el Cajasol, en la siguiente, y al segundo, el Puerto Sagunto, en la última. Ambos a domicilio. Por el medio le esperan el Zaragoza, décimo tercero; el Alcobendas, décimo sexto y el Anaitasuna, séptimo. El OAR, aun así, acepta el reto.