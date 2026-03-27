¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte de A Coruña?

El deporte de A Coruña no está en plena actividad porque ya acabaron las ligas regulares de voleibol en categoría nacional y porque este fin de semana no habrá partidos de OK Plata ni masculina ni femenina. Aun así, la oferta es variada y atractiva.

Baloncesto

El gran duelo del fin de semana en A Coruña es el Maristas-Ibaizabal de este sábado a las 18.00 horas. El equipo colegial, primero en la tabla, recibe al segundo, el Ibaizabal, uno de los pocos conjuntos que le ha podido ganar en esta liga. El balance del equipo de Fernando Buendía es de 20 triunfos por solo tres derrotas. En caso de ganar, se aseguraría el campeonato de su grupo y ser el mejor primero con ventaja de campo ante el otro primero del Grupo A, que casi con toda seguridad será el Segle XXI.

Rugby

Arranca la aventura del CRAT Rialta en la Copa de la Reina con un enfrentamiento en Elviña este domingo a las 12.00 horas ante el Universitario Bilbao, un conjunto de la División de Honor B. El césped y el oval decidirán, pero la diferencia de categoría debería imponerse en estos cuartos de final.

Fútbol sala

Después de su doble triunfo ante Esteo y Xove, el 5 Coruña jugará este sábado a las 17.30 horas en la pista del Laviana, otro de los equipos que pelea por salir de la zona de descenso, aunque en realidad está prácticamente condenado. La situación es más desahogada para los coruñeses, pero aún deben seguir luchando por seguir un año más en Segunda B.

Balonmano

El Balonmán Culleredo vuelve a escena con un duelo este domingo en Canarias a las 13.00 horas ante el Balonmano Ingenio. Tras una mala racha, el equipo de Fernando Vázquez logró un triunfo la pasada semana ante el Disiclín Lalín: 31-24.

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Hockey sobre patines

Sin OK Plata masculina y femenina, hay actividad en la OK Bronce. El sábado hay derbi entre el CH Oleiros y el Compañía B a las 20.30 horas. El domingo será el turno a domicilio para el Liceo B ante el Rochapea a las 12.30 horas.