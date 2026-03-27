Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Formación de especialidades en el ChuacEdificios enteros de pisos turísticos en A CoruñaAfectados por las expropiaciones del Monte Mero, a la esperaLos acuerdos clave del fin de la huelga de médicosEl templo de la cerveza artesana en A CoruñaEl Deportivo, especialista en los minutos finales
instagramlinkedin

Así son las cuentas del Liceo para seguir en la WSE Champions League: pasará hasta perdiendo por un gol

El equipo coruñés, el Barcelos y el Oliveirense se la juega en una última jornada en la que todos dependen de sí mismos y hay múltiples variantes

Liceo-Barcelos

Liceo-Barcelos / Iago Lopez

Carlos Miranda

Carlos Miranda

El grupo de la muerte de la WSE Champions League no le ha dado un respiro al Liceo en toda la fase de grupos y así va a ser hasta la última jornada. Su vida no ha sido tan sencilla como la de los clasificados del Grupo A con Porto y Barcelona destacados y Trissino y Reus holgados. Con el Benfica y el Sporting en la Final 8, el equipo verdiblanco se la juega en la última jornada con Barcelos y Oliveirense. Dos equipos para tres plazas con el Liceo con ventaja, ya que es tercero en la tabla (13 puntos). Eso sí, tendrá que jugársela en el Pavilhão Dr. Salvador Machado de Oliveira de Azemeis con uno de los equipos implicados en un encuentro de alto voltaje.

El Liceo depende de sí mismo y esa es la mejor de las garantías. En realidad, los tres conjuntos lo tienen en su mano. El equipo coruñés porque va por delante y tiene 13 puntos, el Barcelos (11 puntos) porque si vence se aprovechará del pinchazo de Liceo u Oliveirense y el propio Oliveirense (10 puntos) porque si se lleva el partido por más de un gol de diferencia, sacará a los coruñeses de la ecuación. Este galimatías le ofrece al conjunto de Juan Copa una posición muy ventajosa, ya que estará en la siguiente fase ganando, empatando e incluso perdiendo por un gol de diferencia. El 3-2 de la ida para el conjunto del Palacio de los Deportes de Riazor, combinado con que tiene a su favor el average general (+27 por +22), le coloca en esta posición privilegiada. Hay más. Seguiría adelante también perdiendo por dos goles más, si el Barcelos no gana en casa en su encuentro ante el Sporting. Una derrota o un empate local le daría el pasaporte a los coruñeses en esa circunstancia, aunque su resultado fuese desfavorable.

Noticias relacionadas

Liga y Copa de la Naciones

Esta serie de partidos decisivos no llegarán hasta el 16 de abril y antes el Liceo y sus jugadores deberán afrontar un par de partidos de Ok Liga y por el medio la Copa de las Naciones. Primero llegará el Voltregà-Liceo de este fin de semana, posteriormente el torneo que César Carballeira y Blai Roca jugarán con España del 1 al 5 de abril y luego un nuevo encuentro de OK Liga frente al Caldes en el Palacio. Después del desenlace en Champions, dos choques de liga ante Lleida y Alcoi.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inditex, Mango, Primark y H&M pactan una subida de sueldos y menos jornada tras tres años de bloqueo: Estas son las mejoras
  2. El paraíso de las gangas aterriza en Agrela: stock de Amazon y electrodomésticos desde 10 euros a partir del 28 de marzo
  3. El santuario de la cerveza artesana en A Coruña que compite con los mejores del mundo: 'Fuimos los primeros en traerla a la ciudad
  4. Afectados por las expropiaciones del Monte Mero, en A Coruña: 'Muchos vecinos no tienen los recursos económicos para el cambio de vivienda
  5. Llega a Marineda City el pop-up de Amazon que arrasa en Europa: paquetes sorpresa por menos de 3 euros y 10 minutos para elegir
  6. Gragera regresa a casa tras tres meses de ostracismo en el Deportivo
  7. A Coruña se prepara para siete días de complicaciones en la movilidad
  8. Inditex duplica el presupuesto de su nuevo comedor de Arteixo y eleva la inversión a 28,4 millones de euros

El OAR arranca el maratón por el sueño de la Asobal

El OAR arranca el maratón por el sueño de la Asobal

Así son las cuentas del Liceo para seguir en la WSE Champions League: pasará hasta perdiendo por un gol

Así son las cuentas del Liceo para seguir en la WSE Champions League: pasará hasta perdiendo por un gol

Airi Rodríguez, Carlos Martínez y Jacobo Garrido tocan el cielo en la VIII Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca

Airi Rodríguez, Carlos Martínez y Jacobo Garrido tocan el cielo en la VIII Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca

La velada del «talento y la constancia» del deporte coruñés

4-4 | Al Liceo se le escapa la clasificación en un final embarrado y se la jugará ante el Oliveirense

Así te contamos la VIII Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca

El Leyma se conjura ante un Cartagena al alza

El Leyma se conjura ante un Cartagena al alza

Strahinja Micovic: «Vengo a ayudar al Leyma Coruña a alcanzar la ACB y espero empezar contra el Cartagena»

Tracking Pixel Contents