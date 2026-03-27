Así son las cuentas del Liceo para seguir en la WSE Champions League: pasará hasta perdiendo por un gol

El grupo de la muerte de la WSE Champions League no le ha dado un respiro al Liceo en toda la fase de grupos y así va a ser hasta la última jornada. Su vida no ha sido tan sencilla como la de los clasificados del Grupo A con Porto y Barcelona destacados y Trissino y Reus holgados. Con el Benfica y el Sporting en la Final 8, el equipo verdiblanco se la juega en la última jornada con Barcelos y Oliveirense. Dos equipos para tres plazas con el Liceo con ventaja, ya que es tercero en la tabla (13 puntos). Eso sí, tendrá que jugársela en el Pavilhão Dr. Salvador Machado de Oliveira de Azemeis con uno de los equipos implicados en un encuentro de alto voltaje.

El Liceo depende de sí mismo y esa es la mejor de las garantías. En realidad, los tres conjuntos lo tienen en su mano. El equipo coruñés porque va por delante y tiene 13 puntos, el Barcelos (11 puntos) porque si vence se aprovechará del pinchazo de Liceo u Oliveirense y el propio Oliveirense (10 puntos) porque si se lleva el partido por más de un gol de diferencia, sacará a los coruñeses de la ecuación. Este galimatías le ofrece al conjunto de Juan Copa una posición muy ventajosa, ya que estará en la siguiente fase ganando, empatando e incluso perdiendo por un gol de diferencia. El 3-2 de la ida para el conjunto del Palacio de los Deportes de Riazor, combinado con que tiene a su favor el average general (+27 por +22), le coloca en esta posición privilegiada. Hay más. Seguiría adelante también perdiendo por dos goles más, si el Barcelos no gana en casa en su encuentro ante el Sporting. Una derrota o un empate local le daría el pasaporte a los coruñeses en esa circunstancia, aunque su resultado fuese desfavorable.

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Liga y Copa de la Naciones

Esta serie de partidos decisivos no llegarán hasta el 16 de abril y antes el Liceo y sus jugadores deberán afrontar un par de partidos de Ok Liga y por el medio la Copa de las Naciones. Primero llegará el Voltregà-Liceo de este fin de semana, posteriormente el torneo que César Carballeira y Blai Roca jugarán con España del 1 al 5 de abril y luego un nuevo encuentro de OK Liga frente al Caldes en el Palacio. Después del desenlace en Champions, dos choques de liga ante Lleida y Alcoi.